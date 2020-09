Dicas de estudo: 5 aplicativos para estudar português

Estudar português nem sempre é agradável para muitas pessoas. Assuntos como acentuação e regras gramaticais são temidos por boa parte dos estudantes.

Contudo, o estudo da norma padrão do português pode mais simples e divertida por meio da tecnologia. Nesse sentido, selecionamos 5 apps ótimos para você estudar português, confira!

Acentuando

Como o próprio nome já diz, o app Acentuando é perfeito para aqueles que precisam aprender como acentuar as palavras da língua. Nesse sentido, apresenta as regras para o uso do dos acento agudo, do circunflexo e da crase. Nele há diversas questões para praticar, inclusive há questões de diversas bancas de concursos.

VOLP

O VOLP é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Criado pela Criado pela Academia Brasileira de Letras, é um dos apps mais completos para o estudo de gramática, assim, é uma ótima opção para tirar dúvida sobre a ortografia do português.

Pequeno Dicionário Houaiss

O Houaiss é conhecido por ser um dos melhores dicionários físicos do português. Assim, o app apresenta uma versão digital com 32 mil vocábulos. Assim, além de mostrar a escrita correta das palavras traz diversas outras informações de ordem gramatical, como o uso da crase e da pontuação.

Gramática de Bolso

Outra opção bastante completa para o estudo do português é o Gramática de Bolso, nele há diversos assuntos sobre a língua. Além de videoaulas e de diversas dicas, há sugestões de livros, artigos e links de textos para o aprofundamento dos temas abordados. O app contempla sintaxe, morfologia, fonologia e semântica do português.

Quiz de Português

Por fim, o Quiz de Português é um app para estudar jogando. Com uma interface mais descontraída que os demais, o quiz apresenta jogos de pergunta e resposta. Além de possibilitar o estudo através de questões de gramática, é possível também estudar coesão e coerência. Ademais, é a melhor opção da lista para um estudo mais descontraído.

