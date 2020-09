Dicas de estudo: 5 dicas para realizar provas longas

Alguns exames, além do nível de complexidade na cobrança do conteúdo programático, são desafiadores por conta de suas provas longas.

Exemplo disso é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, além de ser composto por muitas questões, ainda apresenta questões com textos mais extensos, o que torna suas provas ainda maiores e demanda mais tempo para sua resolução.

Nesse sentido, as muitas horas de prova podem gerar certa ansiedade nos candidatos e diminuir a concentração. Por esse motivo, apresentamos 5 dicas para realizar provas longas sem se perder no tempo, confira!

1. Simule

Primeiramente, a melhor forma de se preparar para resolver uma avaliação de longa duração é simulando. Então, antes do dia da prova, ainda do período de estudo, simule o exame, pois só assim você se acostumará com o formato da avaliação.

2. Tenha cuidado com a postura

Já no dia da realização da prova, é fundamental manter uma boa postura. Evite ficar curvado sobre a cadeira para não cansar sua coluna e acabar perdendo a concentração por conta de desconforto físico. Além disso, não deixe de alongar pernas, braços e pescoço quando for ao banheiro, por exemplo. Aliás, ter uma boa noite de sono na véspera do exame também é essencial para se manter atento e bem disposto.

Você Pode Gostar Também:

3. Use estratégias para resolver sua prova

Em avaliações de múltipla escolha há questões mais ou menos difíceis, dependendo de vários fatores e também do conhecimento do candidato. Assim, é um boa estratégia começar pelas questões mais fáceis, cujos assuntos você domina, para garantir os acertos antes de você ficar cansado. Desse modo, você evitará errar questões de simples resolução.

4. Faça algumas pausas

É importante se permitir algumas pausas estratégicas também. Nosso cérebro precisa de descanso, então, quando você perceber uma queda na sua concentração, faça uma pausa para descansar, coma algo, relaxe o corpo e descanse os olhos antes de retomar a prova.

5. Mantenha-se hidratado

Por fim, lembre-se de beber água durante a realização da sua avaliação. Não é bom cometer excessos para não precisar ir ao banheiro muitas vezes, o que pode prejudicar o seu tempo. Mas não esqueça de se manter bem hidratado pois água leva oxigênio ao cérebro, ajudando na concentração e no raciocínio.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre a área de educação.