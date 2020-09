Dicas de estudo: 5 hábitos para mandar bem em concursos

A preparação para prestar um concurso público não é simples. No entanto, há alguns hábitos que podem facilitar sua aprovação. Confira abaixo 5 hábitos muito eficazes para mandar bem no certame!

1. Leia mais

O hábito de ler todos os dias ajuda a ampliar o senso crítico, além de proporcionar diversos conhecimentos. Desse modo, leia textos de diversos gêneros e tipos e torne a leitura uma prática do dia a dia. Assim, você desenvolverá melhor a capacidade de ler, compreender e interpretar textos. Lembre-se de que é preciso mandar bem nos três para passar em concursos públicos.

2. Torne os estudos um hábito diário

Além disso, tenha sempre em mente que para passar em um concurso, os estudos devem ser diários. Portanto, não adianta estudar apenas dois dias na semana ou mês sim, mês não. Ao tonar o estudo um hábito diário, o ato de estudar deixará de ser um fardo e trará mais prazer, o que ajudará muito você a obter um bom resultado.

3. Siga uma metodologia nos estudos

É também importante seguir uma metodologia. Ao estabelecer uma metodologia a seguir, você terá maior organização nos estudos e poderá definir metas para manter seu objetivo sempre em mente. Há diversas metodologias, então, vale a pena pesquisar e analisar qual se encaixa melhor ao seu perfil de estudo.

4. Não tema a concorrência ou a reprovação

Um erro grave dos concurseiros é temer a concorrência ou a reprovação, pois esse temor o impede de progredir. Desse modo, é preciso evitar se comparar com outras pessoas e respeitar seu próprio processo de aprendizagem. Além disso, torne um de seus hábitos lembrar a si mesmo que se manter confiante é uma forma de evitar a reprovação.

5. Mantenha sempre o foco

Por fim, esteja sempre focado no seu objetivo. Manter o foco é essencial para obter a aprovação no certame. Então, quando estiver estudando, não permita que sua atenção se disperse. Ademais, mesmo quando se sentir desmotivado, lembre do seu objetivo final. Assim, você não desviará sua atenção do que é mais importante.

