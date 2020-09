Dicas de estudo: 5 livros fáceis para treinar o seu inglês

Para muitos, aprender um novo idioma como o inglês é um grande desafio. No entanto, muitos exames importantes exigem conhecimento sobre a língua estrangeira.

Assim, concursos, vestibulares, exames como o do Enem e do Encceja, por exemplo, têm uma parte da prova dedicada à cobrança da língua. Um dos assuntos mais recorrente é o de interpretação de texto.

Para aprender novas palavras e mandar bem na interpretação de texto em inglês não há nada melhor do que ler muito! Pensando nisso, selecionamos 5 livros em inglês de fácil compreensão para você ler e treinar a língua estrangeira, confira!

1. Monica and Friends

Nossa primeira dica é apostar em revistas e histórias em quadrinhos, pois as ilustrações ajudam muito a contextualização. Desse modo, aposte em alguma revista da Turma da Mônica em inglês, como Monica and Friends. Além das personagens já serem conhecidas dos estudantes brasileiros, as frases são bem curtinhas e a leitura muito rápida.

2. The Perks of Being a Wallflower

Um livro perfeito para iniciantes no inglês é The Perks of Being a Wallflower, traduzido no Brasil como As Vantagens de Ser Invisível. Com uma linguagem simples e acessível voltada para o público jovem, o livro trata de temas muito presentes no dia a dia de adolescentes no período do Ensino Médio.

3. Matilda

O livro Matilda do Road Dahl permite uma leitura muito fluida até mesmo para aqueles que tem o nível básico do inglês, pois trata-se de um livro infanto-juvenil. Além disso, a história de Matilda é também muito conhecida por conta da adaptação para o filme.

4. The Fault in Our Stars

A Culpa é das Estrelas é um livro de John Green que acabou dando origem a um filme de muito sucesso no Brasil. Nossa dica é ler o livro na versão original escrita em inglês, após ver o filme, pois saber a história ajudará na compreensão. O enredo conta a trajetória de Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters, dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer.

5. The Diary of a Young Girl

Por fim, a nossa última dica é a versão em inglês do Diário de Anne Frank. Apesar de ser muito menos descontraído que os demais por conta do contexto político e histórico em que se insere, a linguagem do diário é bem acessível. Anne conta a sua história e a de sua família que se escondeu em “anexo secreto” no período em que Hitler mandava famílias judias inteiras para os campos de concentração nazistas.

E aí? Curtiu as dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

