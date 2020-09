Dicas de estudo: Como fazer um resumo em 3 passos

Um bom resumo é uma ótima ferramenta nos estudos. Além de ser um aliado perfeito para melhorar a sua capacidade de síntese e compreensão, é de grande ajuda para revisar o assunto antes da prova.

No entanto, para que as sínteses sejam realmente eficazes, é preciso saber criá-las. Pesando nisso, apresentamos abaixo três passos para construir um bom resumo!

1. Releia o texto

Primeiramente, é preciso entender que não dá para fazer um bom resumo a partir de uma leitura superficial. Desse modo, o melhor é reler o texto antes de iniciar a síntese. A segunda leitura facilita a identificação do que é mais importante no texto. Para assegurar a qualidade e a eficácia do seu resumo, garanta que você realmente compreendeu o assunto por completo.

2. Destaque e esquematize as ideias principais

Posteriormente, o próximo passo após a releitura é destacar e esquematizar as ideias principais do texto. Ao compreender o texto em sua totalidade, você saberá determinar qual é o seu objetivo. Então, a partir do objetivo, busque as palavras e frases chave do texto e as sublinhe ou realce como você preferir. Além de destacar as palavras chave, você pode realçar definições, citações e o que mais for de essencial valor para a compreensão do assunto.

Você Pode Gostar Também:

3. Escreva com suas próprias palavras

Por fim, já tendo compreendido e destacado os pontos principais do texto, você deve sintetizá-los. A ideia não é copiar os trechos em destaque tal qual como no texto, pois a sua síntese seria apenas um fichamento, ou seja, se trata de outro método de estudo. Então, após organizar as principais ideias do texto, você deve escrever com suas próprias palavras o que compreendeu sobre cada uma das ideias de maneira organizada. Para isso, é possível começar pelo tópico mais amplo do texto e ir progressivamente tratando dos assuntos mais específicos.

Ao seguir esses três passos o seu resumo será muito mais completo e eficaz para a sua revisão e ativará na sua memória os aspectos mais importantes do texto estudado.

Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário.