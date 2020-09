Dicas de estudo: Como montar o seu próprio simulado

Uma das melhores alternativas para ter um feedback dos seus estudos é fazer simulados. O período preparatório para provas como a do Enem, de vestibulares e concursos envolve, assim, analisar o seu desenvolvimento para fazer adequações nos estudos, quando necessárias.

Há diversas opções de simulados online disponíveis na internet. No entanto, nem sempre eles atendem às necessidades do estudante. Por esse motivo, apresentamos 4 dicas para aqueles que querem montar o seu próprio simulado.

1.Tenha atenção aos assuntos

Primeiramente, para criar um simulado adequado ao seu propósito é preciso analisar quais assuntos realmente caem no seu exame. Se o edital ainda não saiu, basta conferir editais anteriores do mesmo processo seletivo. Assim, você saberá sobre quais assuntos devem conter as questões do seu simulado sem perder tempo com assuntos desnecessários ao exame.

2. Considere o ano

Após a plicação das provas, as bancas sempre disponibilizam os gabaritos. É desse material que você deve se valer para montar seu simulado. Pesquise questões de exames já aplicados e que tenham gabarito, para você fazer a correção posteriormente. No entanto, é importante se atentar ao ano das provas das quais você irá retirar as questões, pois quanto mais recentes as provas, mais atualizado será o seu simulado quanto às tendencias do exame.

3. Foque na banca

Além disso, é preciso buscar questões elaboradas pela mesma banca responsável pelo exame que você prestará. Cada banca tem seu estilo próprio de construção de enunciado, de apresentação de textos de apoio etc. Desse modo, ao escolher questões de anos anteriores da banca do seu exame, a simulação será ainda mais próxima do seu exame e isso o ajudará a se familiarizar com o estilo de cobrança da banca.

4. Crie um ambiente

Por fim, com as questões escolhidas, prepare o ambiente para a realização do simulado. É importante reservar um dia e um horário especificamente para isso. Então, busque um lugar livre de interrupções, desligue o celular e simule efetivamente a realização do seu exame.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui seu comentário!

