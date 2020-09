Dicas de estudo: Confira aplicativos com foco no Enem

Para manter o foco no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), nada melhor que levar os estudos consigo sempre, seja no intervalo do estágio, no caminho para uma consulta ou mesmo em casa durante a quarentena.

Por isso, baixar aplicativos em seus dispositivos móveis pode ser uma ótima ideia! Confira abaixo a nossa seleção de cinco aplicativos com foco no Enem para você mandar bem!

1. Me Salva!

Nossa primeira dica é o Me Salva!, que além de ser aplicativo conta também com um site e com um canal do YouTube. Assim, o estudante tem acesso a um preparatório para o Enem que é bem interessante. Ademais, o Me Salva! pode ajudar ainda aqueles que prestarão um vestibular tradicional.

2. Passei! Enem

Já o Passei! Enem é um aplicativo que traz um banco de questões. Desse modo, são mais de 500 questões de oito matérias diferentes. Além de ser ótimo para simular a prova, esse aplicativo tem a vantagem de não precisar de acesso à internet. Assim, mesmo off-line você pode responder, comentar as questões e salvar seu desempenho.

3. CDF

O CDF é o Clube Desafio Futura. Essa é uma ótima opção para manter o foco no Enem e se divertir ao mesmo tempo! Com perguntas e respostas valendo pontos, o jogo aborda diversos assuntos e áreas como, por exemplo, cultura, meio ambiente, educação e atualidades.

4. Passei Direto

O Passei Direto, por sua vez, funciona como uma rede social de uso gratuito. De natureza colaborativa, essa rede permite acesso a matérias, anotações e exercícios. Além disso, você ainda consegue melhorar sua prática de redação a partir do material.

5. Desafie-me

Por fim, o Desafie-me surgiu de uma iniciativa do grupo Ser Educacional. Assim, com foco no Enem, a ideia do aplicativo é fornecer desafios online a partir de matérias que caem no exame todos os anos. Nesse sentido, as perguntas fazem parte das provas de edições anteriores do Enem. Ou seja, é perfeito para você treinar seu conhecimento!

E aí? Curtiu as nossas dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

