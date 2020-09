Dicas de estudo: Confira os 5 melhores dicionários on-line do português

Os dicionários são ferramentas indispensáveis nos estudos, para escrever textos e em demais situações do cotidiano de trabalho. Neles, é possível conferir o significado das palavras e suas definições gramaticais.

No entanto, os dicionários físicos costumam ser muito grandes, pesados e nada práticos para o dia a dia. Desse modo, as versões on-line são a melhor opção para lidar com as nossas demandas. Confira abaixo uma seleção com os cinco melhores dicionários on-line do português!

1. Aulete Digital

O dicionário Caldas Aulete é bastante renomado e sua versão digital é uma excelente fonte de pesquisa. Nele, é possível buscar por vocábulos de forma rápida, prática e gratuita. Assim, no site é possível acessar o dicionário tradicional e o atualizado da língua portuguesa, além do dicionário analógico separado por temas e uma gramática básica do português contemporâneo.

2. Michaelis

O Michaelis é um dicionário clássico que conta com uma versão digital. Nesse sentido, é uma fonte muito confiável e tem mais de 167 mil verbetes. Além de apresentar os significados, o Michaelis apresenta a divisão silábica das palavras, classe gramatical, gênero, transitividade verbal, expressões de uso comum, plurais, aumentativos e diminutivos regulares.

3. Houaiss

Você Pode Gostar Também:

O Houaiss é também muito bem avaliado entre os profissionais da área de Letras. Nesse sentido, além de uma interface muito agradável, o dicionário é atualizado com frequência e conta com mais de 230 mil verbetes. No entanto, os recursos do Houaiss são pagos.

4. Priberam

O Priberam, por sua vez, é totalmente gratuito. Além disso, é uma ferramenta completa e se adapta a qualquer tipo de dispositivo. Além de abarcar o vocabulário do português de modo geral, traz ainda definições de termos técnicos. O Priberam permite ainda recorrer a uma pesquisa avançada. Assim, você pode ter acesso às diferenças ortográficas entre o português europeu e o português brasileiro.

5. Aurélio

Por fim, há também o Aurélio. Este é mais um dicionário clássico que ganhou uma versão digital. Assim, o Aurélio traz uma interface bastante simples e intuitiva. Ao buscar uma palavra, você terá uma lista completa de todos os seus significados e usos. Além disso, essa versão do Aurélio traz também as informações dos vocábulos em áudio. Desse modo, é mais acessível que os demais.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário.

Clique aqui para conferir mais dicas.

Leia também 5 livros clássicos para ler em um dia.