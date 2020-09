Dicas de estudo: Os 5 melhores aplicativos para correção de texto

Muitas vezes durante a escrita de um texto para o trabalho ou nos estudos nos deparamos com dúvidas sobre como escrever determinado vocábulo. Além disso, é comum também ter dúvida quanto à pontuação e quanto à sintaxe do texto.

Apesar de a melhor opção para a correção de um texto ser contratar um profissional da área de Letras, isso nem sempre é possível. Desse modo, uma boa opção é recorrer a aplicativos de correção de texto. Selecionamos os cinco melhores apps pra você, confira!

1. FLiP

O FLiP é um dos aplicativos mais completos, pois corrige textos tanto em português europeu quanto em português brasileiro. Além disso, no FLiP é possível escolher por usar ou não o último Acordo Ortográfico. Para corrigir só é preciso colar o texto no app e clicar em verificar texto. O aplicativo indicará erros ortográficos e também sintáticos.

2. Writefull

A ideia desse app é fornecer referências de como usar palavras e frases da melhor forma. Desse modo, o Writefull, que é compatível com o português brasileiro, compara termos e frases escritas com outros artigos e textos publicados on-line. A partir disso o app sugere melhorias na frase sem alteração no sentido.

3. VOLP

Um dos melhores aplicativos voltados para a língua portuguesa, o VOLP, foi desenvolvido pela Academia Brasileira de Letras. Assim, além de ser ótimo para o estudo de gramática, possibilita tirar dúvida sobre a ortografia do português e facilita a correção de erros gramaticais.

4. Ulysses

Nossa a quarta dica, por sua vez, já oferece uma interface mais profissional direcionada à escrita de textos. Assim, é excelente para para corrigir e marcar textos e permite a criação de livros eletrônicos, documentos e PDFs. No entanto, só está disponível para Mac e iOS.

5. Como escrever

Por fim, o Como escrever é um aplicativo mais simples. Perfeito para a correção de textos em celulares e tablets, ele tem as opções de correção ortográfica, definição de palavras, significados e sinônimos. É uma das melhores alternativas para conferir a escrita de textos rápidos trocados no dia a dia com o seu chefe, por exemplo.

