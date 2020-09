Dicas de finanças para empreendedores

Para conservar a “saúde financeira” da empresa no positivo, o empreendedor precisa ter conhecimento e controle do seu negócio. E o fluxo de caixa é o grande responsável por isso.

Muitas empresas não chegam aos dois primeiros anos de vida, devido a falta do controle financeiro.

Fluxo de caixa

Toda entrada e saída de dinheiro de uma empresa, resulta no saldo disponível do caixa.

A entrada de caixa é todo dinheiro que a empresa recebe pela venda de um determinado produto ou serviço.

A saída de caixa, são as despesas e custos da empresa, ou seja, o dinheiro gasto para produzir seu produto ou serviço.

Como montar o fluxo de caixa

Um demonstrativo deve conter as entradas, saídas e o total, alguns exemplos são:

Entradas

vendas à vista

contas a receber

patrimônio líquido

outras entradas

Saídas

compra de estoque

despesas

pagamentos de juros e empréstimos

pagamentos de impostos

retirada de sócios

outras saídas

Mas mesmo com todos os cuidados, as empresas no começo podem ter fluxo de caixa negativo.

Para montar seu fluxo de caixa é preciso:

avaliar sua necessidade de recursos

monitorar o caixa

buscar fontes de recursos

Planejamento financeiro

O empreendedor precisa saber que pagamentos e recebimentos estão por vir, além de controlar o saldo bancário.

O planejamento financeiro é tudo de valor que você tem, o que precisa ser pago, quanto vai ser investido, e principalmente uma prévia de quanto terá de retorno.

Você Pode Gostar Também:

Portanto, com ele em mãos você terá um maior controle sobre a situação econômica da sua empresa.

Mas não pense que é algo difícil, é algo bem simples até você precisa:

Definir suas prioridades

Anotar seus objetivos

Fazer toda uma análise da sua situação financeira

Estabelecer um orçamento pessoal ( lembrando da dica de separar o pessoal do profissional)

Investir com sabedoria

Controle financeiro da empresa

Controlar as datas de pagamento, prazos e contas a receber e a pagar, é muito importante.

Porém, para uma boa organização financeira, é necessário esse controle e até mesmo para negociação de prazos com seus fornecedores.

Agora, imagina que não tenha esse controle, e todas as suas contas a pagar caiam em apenas em um mesmo dia ou dividido em poucos dias?

Provavelmente, a resposta seria não né.

Caso, o empreendedor tenha dúvidas de como se organizar, vale a pena investir em uma consultoria financeira para lhe auxiliar.

Controlando o ciclo de caixa

O ciclo de caixa vai ajudar o empreendedor a controlar o tempo entre o pagamentos das mercadorias ou prestação de serviço, até o recebimento das vendas.

O empreendedor, porém, deve estar atento pois quanto maior o ciclo de caixa, maior a necessidade de capital de giro da empresa.

O capital de giro nada mais é que, o valor dos recursos que a empresa precisa para pagar suas contas no prazo de vencimento.

Como analisar seu fluxo de caixa

Existem duas formas essenciais de fazer isso:

análise de liquidez – é a análise de entradas e saídas de caixa ao longo do mês.

análise estratégica – é a análise de quais ações estratégicas afetam a operação e o caixa da empresa.

Por fim, é muito importante o empreendedor ter ciência da importância do fluxo de caixa e de todo planejamento financeiro da empresa.

Esperamos que tenham gostado das dicas, ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários.