Dicas de obras literárias que sempre aparecem na prova do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), diferente dos vestibulares tradicionais, não exige uma lista de obras literárias obrigatórias todos os anos.

No entanto, alguns autores são mais recorrentes na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do que outros. Assim, há algumas obras mais frequentes no Enem ao longo dos anos. Com base nisso, selecionamos alguns livros que mais caem na prova de Literatura do Enem a partir dos escritores, confira abaixo!

Machado de Assis

Machado de Assis é um dos escritores mais importantes de língua portuguesa e, para muitos, é o maior nome da literatura brasileira. Desse modo, seus escritos são amplamente lidos e estudados ao longo dos séculos. Assim, no Enem, é comum aparecer diversos trechos de obras do autor. Entre os livros que mais aparecem no exame figuram: Memórias póstumas de Brás Cubas; Dom Casmurro; e Quincas Borba.

Carlos Drummond de Andrade

Já Carlos Drummond de Andrade é o poeta mais cobrado no exame. Apesar de Drummond ter escrito também contos e crônicas, no Enem, além dos diversos poemas, os livros mais recorrentes são A rosa do povo; Claro enigma; e Alguma Poesia.

José de Alencar

Um grande representante do Romantismo no Brasil, José de Alencar tem obras canônicas que também se fazem presentes na prova de Linguagens. Nesse sentido, Iracema é um livro que vale a pena ler para fazer o Enem, pois é um dos mais importantes do movimento literário, ao lado de outros romances do autor: O Guarani e Ubirajara.

Graciliano Ramos

As obras de Graciliano Ramos também costumam aparecer bastante nas provas do Enem. Além do autor ser um dos representantes do Modernismo, suas obras trazem um teor regionalista e são repletas de crítica social. Assim, é indispensável a leitura dos livros Vidas Secas, Angústia e Memórias do Cárcere.

Clarice Lispector

Por fim, na literatura brasileira de autoria feminina, as obras mais recorrentes no Enem são as da escritora Clarice Lispector. Desse modo, diversos trechos de contos, crônicas e romances aparecem nas questões. Entre suas obras literárias, recomendamos Laços de Família, A Hora da Estrela e A Paixão Segundo G.H.

