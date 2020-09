Dicas de português: Coesão referencial e sequencial

A coesão é a conexão harmoniosa das partes que compõem a estrutura do texto. Nesse sentido, é um mecanismo linguístico que deve ser usado para ligar os elementos dentro do texto.

Na língua portuguesa, as possibilidades de recursos para tornar o texto coeso são vastas. Nesse sentido, entre os elementos de coesão, figuram conjunções, advérbios, pronomes e outros elementos linguísticos.

Portanto, o texto coeso depende da utilização correta das palavras para na sua construção, no sentido de conectar palavras, frases, orações e parágrafos. A coesão pode, assim, ser referencial ou sequencial.

Coesão referencial

A coesão referencial é aquela que estabelece uma conexão de referência entre as palavras. Em outras palavras, permite que o leitor retome o significado referencial de uma palavra em outra, ou seja, identificar os termos a que se referem. Há, desse modo, um termo referente que é retomado através de outro termo:

A vizinha faleceu. Ela estava doente há meses.

Você Pode Gostar Também:

Na frase acima, o termo referente em negrito é retomado pelo pronome ela na segunda oração. Assim, o leitor/falante pode recuperar a semântica do referente da primeira frase sem que este se repita. É desse modo que se estabelece a coesão referencial.

Coesão sequencial

A coesão sequencial, por sua vez, estabelece condições de progressão textual. É através dela que se estabelece a boa articulação das partes do texto. Os elementos determinam, assim, uma relação entre as informações do texto. Assim, através deles é possível delinear o desenvolvimento do recorte temático.

Os conectores com conteúdo semântico são bos exemplos disso. Na da redação do Enem, por exemplo, eles devem estar presentes em todos os parágrafos.

Alguns exemplos de conectores mais comuns para unir parágrafos são: logo, portanto, desse modo, assim, no entanto, já que, porém, é certo que etc. Observe que o uso de cada um deles imprime ao texto seu próprio conteúdo semântico, unindo os elementos e direcionando a argumentação do texto. Clique aqui para conferir uma breve lista de conectores para usar no seu texto.

E aí? Gostou do texto? Então deixe seu comentário!

Acesse cursos gratuitos aqui.