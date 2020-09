Dicas de Português: Confira 3 dicas para garantir a coesão do seu texto

A coesão e a coerência textual são sempre analisadas e tendem a ser elementos decisivos para a qualidade de um texto. A coesão é a conexão harmoniosa das partes que compõem a estrutura do texto. Nesse sentido, é um mecanismo linguístico para ligar os elementos dentro do texto.

Assim, para escrever um bom texto, seja uma resposta discursiva, um texto literário, jornalístico ou uma redação de vestibular, é preciso garantir a coesão. Confira, então, 3 dicas fundamentais para escrever com coesão.

1. Use conectores

Primeiramente, é indispensável fazer o bom uso dos conectores. Então, busque sempre articular o seu texto com variados conectores. Além disso, tenha cuidado ao usar articuladores que tenham carga semântica, pois eles direcionam o texto.

Os conectores podem ser diversos, assim, é possível empregar conjunções, advérbios e pronomes para ligar orações e parágrafos. As preposições também têm papel importante, pois têm função de conectores intraoracionais. Ou seja, podem ser usadas para conectar elementos dentro da oração.

2. Evite ambiguidades

Você Pode Gostar Também:

Outra questão importante para manter o texto coeso é trabalhar a escrita de modo a evitar ambiguidades. A ambiguidade pode gerar uma interpretação inadequada do conteúdo do texto. Desse modo, é preciso ter atenção para não criar contextos que gerem confusão de sentidos. Muitas vezes é melhor ser mais direto e se fazer claro do que tentar “enfeitar” o texto e confundir o leitor.

É possível evitar a ambiguidade com o uso de conectores e com o emprego adequado das regras de concordância. Além disso, reler o texto distanciando-se do lugar de escritor também ajuda a identificar possíveis pontos de confusão de sentido para corrigi-los.

3. Tenha atenção aos parágrafos

Por fim, lembre-se que entre os parágrafos também é muito importante fazer uso dos conectores. As ligações entre os parágrafos deve estar de acordo com o encadeamento lógico das ideias expostas no texto. Desse modo, cuide para que os conectores garantam a complementaridade de ideias e a progressão delas a cada bloco do seu texto.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário.

Clique aqui para conferir mais dicas.