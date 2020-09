Dicas para definir metas para a faculdade

Ter metas na faculdade pode ser uma ótima maneira de manter o foco, motivar-se e garantir que suas prioridades fiquem em ordem quando as coisas se tornam estressantes e opressivas.

Contudo, como definir seus objetivos para a graduação de uma forma que o prepare para o sucesso? Confira dicas!

Defina o que quer com sua faculdade

Que tipo de meta você deseja alcançar durante o seu tempo na faculdade?

Pense, a priori, em uma meta grande (conquistar seu diploma em 4 anos) e logo após uma pequena (participar de um grupo de estudos uma vez por semana no semestre).

Ter o objetivo principal em mente é o primeiro e talvez o mais importante passo para definir objetivos realistas.

Estabeleça objetivos específicos

Em vez de “se saia melhor em determinada matéria”, defina sua meta como “Tire pelo menos um B em tal matéria neste período”.

Ou melhor ainda: “Estude pelo menos uma hora por dia, estude em grupo uma vez por semana e vá à biblioteca uma vez por semana estudar, tudo para poder obter um B em neste semestre.”

Ser o mais específico possível ao definir seus objetivos pode ajudar a torná-los o mais realistas possível – o que significa que você terá mais chances de alcançá-los.

Seja realista sobre as metas

Se você se deu mal na maioria das matérias do semestre / ano anterior, então pense em uma meta que realmente conseguirá atender no próximo. Passe algum tempo pensando sobre o que faz sentido para você como aluno, assim como pessoa.

Da mesma forma, se você tem lutado com seus problemas acadêmicos, estabeleça metas razoáveis que se concentrem em ajudá-lo a fazer progresso e melhorar de maneiras que pareçam alcançáveis. Você pode pular de uma nota baixa no semestre passado para A neste semestre? Provavelmente não. Entretanto, você pode ter como objetivo melhorar para, digamos, pelo menos um C, ou então um B.

Pense em uma linha do tempo

Definir metas dentro de um período de tempo o ajudará a definir prazos para você mesmo. Estabeleça metas para uma semana, um mês, um semestre, cada ano (primeiro ano, segundo ano , etc.) e formatura. Cada meta que você estabeleceu para si mesmo também deve ter algum tipo de prazo vinculado. Caso contrário, você acabará adiando o que precisa fazer, pois não há prazo para se prometer que alcançaria sua meta.

