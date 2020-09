Dicas para melhorar seu rendimento na graduação

Iniciar um curso de graduação traz diversos desafios ao estudante. Há nas universidades o benefício de poder decidir mais sobre sua trajetória acadêmica. No entanto, com isso, a responsabilidade que o aluno deve assumir é ainda maior.

Desse modo, é fundamental saber aproveitar bem as oportunidades durante a graduação para garantir que terá um diferencial na sua área. Muitos se sentem inseguros diante desse novo universo.

Por isso, apresentamos abaixo cinco dicas para você aproveitar ao máximo o seu tempo na faculdade e garantir um bom rendimento na sua graduação!

1. Evite ao máximo faltar às aulas

Primeiramente, é preciso ter em mente que a liberdade universitária deve ser bem gerida. Desse modo, o ideal é aproveitar isso ao máximo, mas sem deixar de frequentar as aulas. Muitos alunos deixam de ir às aulas e acabam por se dar mal. Na faculdade os assuntos são muito complexos e aprofundados, então ter o apoio do professor em sala de aula é essencial para o aprendizado.

2. Tenha uma boa rotina de estudos

Nesse sentido, é preciso ainda ter uma rotina de estudos bem definida. Estabeleça uma rotina de estudos de acordo com sua disponibilidade de tempo. Para isso considere suas prioridades, analise as atividades que você deve desempenhar diariamente, sejam domésticas ou profissionais e encaixe os seus estudos. Estudar fora da sala de aula também deve ser uma atividade diária.

3. Valorize atividades extracurriculares

Muitos alunos desprezam as atividades extracurriculares. No entanto, tais atividades trazem muitos benefícios para a sua formação. Além de serem necessárias para cumprir as horas complementares, são ótima fonte de conhecimento. Então, não deixe de participar de eventos, minicursos, workshops etc.

4. Aproveite as oportunidades

Uma forma de se projetar no seu curso de graduação e ter um diferencial ao se formar é aproveitar ao máximo as oportunidades. Os projetos de pesquisa de IC ou estágios são excelentes para agregar novas experiências. Além disso, tornam o seu perfil mais atrativo.

5. Faça conexões

Por fim, lembre que na graduação você está em contato com pessoas da sua área de atuação. Os seus colegas de faculdade serão no futuro os seus colegas de profissão. Então estabeleça boas conexões. Ademais, lembre-se que os seus professores também podem servir de ponte para ótimas oportunidades de emprego se acreditarem no seu potencial.

