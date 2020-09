Dicas para ter sucesso no empreendedorismo

Sucesso é trabalhoso

O sucesso é consequência do trabalho, e trabalhar é o que mais você vai fazer ao empreender. Mas você já trabalha ou trabalhou no seu emprego, certo? Tudo o que você faz numa empresa como empregado será multiplicado quando for o seu negócio.

Essa ideia te anima ou assusta?

Correr riscos para o seu próprio interesse é algo que te anima? Então siga essas dicas para ter sucesso como empreendedor:

Conhecimento

Adquira todas as formas possíveis de conhecimento.

Há uma verdade que é comprovada quando você decide empreender, é essa de que o conhecimento ninguém tira de você.

Todas as suas experiências profissionais, desde quando você estagiou em qualquer lugar, até o seu último emprego serão úteis quando tiver a sua empresa.

Estude

Não é só a parte prática que será bem-vinda, a parte teórica também te dará a base para lidar com a rotina, e é do conhecimento que virá a base para a sua gestão.

Investimento

Invista somente após avaliação!

Avalie tudo o que for fazer para o seu negócio. Avalie os custos, o local físico, o público, o produto.

Sem impulsividade

Se estiver entrando no mundo dos negócios vai conhecer bons negociadores. E podem quer te vender soluções que não solucionam nada, mas como você está conhecendo o mercado, podem te pegar no impulso.

Planejamento

É no planejamento que você evita esses impulsos. Se tudo o que for fazer estiver dentro de um planejamento, ninguém vai te convencer tão fácil.

Hábitos de consumo

A forma de consumir está mudando, antes de entrar nos negócios avalie o hábito de consumo das pessoas a qual o seu negócio se destina. A região física da sua empresa (loja ou comércio) comporta o seu público?

Muitas empresas acabam falindo por conta dessas informações. Não são meros detalhes, o cruzamento de informações é base de um plano de negócios.

Ter o seu próprio negócio requer um diferencial que não será encontrado em lugar nenhum: Você! Faça o seu melhor de uma forma realista, o caminho do sucesso passa pelas falhas, mas também pelo aprendizado.