Diferenciação – Essa estratégia é exclusiva para o seu negócio! – Parte 1

Dividimos a série “Diferenciação” em duas partes. Nesta primeira parte, falaremos sobre o conceito desse posicionamento estratégico.

Diferenciação

Quando a sua empresa decide se posicionar por diferenciação, está decidindo que o fator diferencial competitivo passou de atrativo para ponto planejado dentro da sua gestão.

Produtos únicos

Os produtos que a sua empresa desenvolve e oferta ao cliente, na percepção desse cliente, são únicos, valiosos e não são facilmente encontrados na concorrência.

O padrão é não ter padrão!

Essa estratégia é contrária à liderança em custos. Na diferenciação não há produtos padronizados, nem aquisição em massa de insumos junto aos fornecedores.

Nesse caso, a característica principal é a ausência do padrão. Seus produtos são exclusivos, diferenciados, customizados, personalizados. Todavia, essa exclusividade toda custa mais ao consumidor.

Serve para a minha empresa?

Essa estratégia é viável para empresas que buscam serem conhecidas por suas marcas, por sua imagem, e trabalham seu marketing digital para isso.

Pode diferenciar a sua marca não somente no produto, como também no atendimento, características dos materiais que utiliza na produção, valor que agrega a sua marca para que o cliente se sinta especial ao adquirir seu bem.

Custa mais ser diferente

Essa estratégia tem um custo elevado por conta dos produtos serem diferenciados. Caso não consiga agregar valor na percepção do cliente, estará entregando-o para a concorrência.

Ameaça de substituição

Existem muitas maneiras do seu produto ser substituto no mercado (é uma das forças de Porter), mas nenhuma delas garante qualidade. Todavia, são de baixo custo, e como os produtos se parecem com seu, podem atender o seu cliente, mesmo sendo falsificados ou inferiores.

Na segunda parte dessa série falaremos sobre como driblar essa ameaça, além disso daremos um grande exemplo desse conceito estratégico tão utilizado atualmente.