Diocese de Palmeira dos Índios inicia reabertura gradual das igrejas

A Diocese de Palmeira dos Índios, em Alagoas, retoma as celebrações litúrgicas com a presença de fiéis a partir desta sexta-feira (4). A flexibilização acontece quase seis meses após o fechamento dos templos como medida para conter o avanço do coronavírus nos 34 municípios que formam a igreja local.

A reabertura acontece quando o estado alagoano registra queda nos números de contaminação e mortes causadas pelo Sars-CoV-2. Dados da Secretaria de Saúde local mostram que até esta quarta-feira (2) a média móvel de óbitos decorrentes da Covid-19 caiu 19%. Alagoas tem 79.550 moradores casos confirmados e 1.902 mortes.

Atento à realidade e ciente da necessidade de manter os cuidados, o bispo diocesano, dom Manoel de Oliveira Soares Filho, estabeleceu que o retorno será gradual. Missas e demais atividades, portnto, deverão respeitar o limite máximo de 50% dos espaços religiosos. É obrigatório o uso de máscaras, respeito ao distanciamento social mínimo e a higienização constante das mãos e dos objetos e locais sagrados.

No decreto direcionado as 36 paróquias, dom Manoel Filho reforça que pessoas classificadas no chamado grupo de risco à Covid-19 ou com sintomas gripais participem das celebrações pelos meios de comunicação. Em relação às procissões, o bispo determina que o cortejo seja feito com carreatas.

“Que em cada paróquia, os párocos, administradores paroquiais e vigários reúnam seus respectivos Conselhos Paroquiais, a fim de apreciarem o presente decreto. E que cada fique atento à situação real dos casos da Covid-19 em sua paróquia, estando livre para reiniciar as atividades a partir dessa data ou se deverá esperar mais um pouco”, afirma dom Manoel.

Fonte: CNBB NE 2