Dionísio ostenta medalha nazista e toca o terror; saiba por quê · .

Dionísio (Sergio Mamberti) tocará o terror minutos antes do casamento de Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. O ancião ostentará uma medalha que ganhou das mãos do próprio Adolf Hitler (1889-1945) para impedir que o neto se case com Ester (Grazi Massafera), já que a guia de turismo tem sangue judeu na novela das seis da Globo.

Por trás do disfarce de um senhor bonachão, o vilão fez fortuna ao fornecer matéria-prima para as armas dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ele, na verdade, se chama Klaus Wagner e foi o responsável por enviar os pais de Samuel (Juca de Oliveira) direto para a morte nos campos de concentração.

O antagonista de Igor Rickli arrancará os cabelos ao ver o patriarca com uma Cruz de Ferro pendurada em seu pescoço. “Que palhaçada é essa, vô? Olha, se o senhor está pensando que vai sabotar o meu casamento a essa altura de campeonato com essa demonstração ridícula…”, rosnará o empresário.

“Alberto, agora você me ofendeu”, se queixará o personagem de Sergio Mamberti, que ainda resistirá a entregar a condecoração ornada com uma suástica. “Me dá isso aqui, vai”, exigirá o bonitão ao finalmente colocar as mãos na condecoração nas cenas que serão exibidas no próximo dia 18.

“Com isso pendurado no pescoço, o senhor não sai desse escritório, nem que eu seja obrigado a te trancar aqui”, grasnará o milionário na novela de Walther Negrão.

Alberto (Igor Rickli) obriga Dionísio (Sergio Mamberti) a lhe entregar uma medalha nazifascista

Mancha no passado

Dionísio deixará claro que não se arrepende de seus crimes. “Uma pena que depois de tantos serviços prestados por mim ao Terceiro Reich eu não posso exibir a condecoração que recebi do próprio führer numa ocasião tão solene. Mas eu adoraria ver a cara do pai da sua noivinha ao ver paramentado assim”, emendará.

Ele, inclusive, ameaçará contar toda a verdade para o ourives interpretado por Juca de Oliveira. “Será que ele iria deixar a filha dele casar-se com você? E a sua inocente e ingênua noivinha conhece o meu passado glorioso”? insistirá.

“Se a sua intenção é me deixar nervoso, parabéns. Agora você me dá licença que minha noiva está chegando”, exigirá Alberto, com os nervos à flor da pele.

Com a estreia de Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a Globo reprisa devido à pandemia de coronavírus (Covid-19).

