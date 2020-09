Diretor de A Fazenda 2020 faz delação inédita sobre participação de Inês Brasil

Diretor de A Fazenda 2020, Rodrigo Carelli fez novas revelações sobre a próxima temporada do reality show, que estreia nesta terça-feira (8) com um elenco de peso, entre eles, Jojo Todynho, e falou sobre a insistência do público em ver Inês Brasil confinada.

Para começar, Rodrigo falou sobre as medidas de proteção contra o coronavírus: “Eles realizaram todos os exames médicos antes de entrar nesse confinamento, dois exames durante o pré-confinamento e vão fazer um último exame imediatamente antes de entrar também“.

“Álcool em gel nós temos nos kits de primeiros socorros já normalmente. Eles não vão precisar usar máscaras porque as provas serão completamente higienizadas antes deles fazerem. E, durante a prova, eles não vão ter contato direto com ninguém da equipe“, explicou.

Na entrevista, Carelli revelou que, além dos 20 participantes, estarão 4 peões “reservas”, e o programa contará com novidades, entre elas, o fim da divisão em equipes. Sobre o vazamento do elenco, o diretor foi enfático ao revelar que elimina o peão que “vaza o próprio nome”.

“A gente deixa muito claro para eles que, se descobrirmos que o vazamento foi por eles, eles podem ser trocados. Isso já aconteceu. Não é questão de ficar chateado ou não. É uma coisa que acontece todas as vezes e a gente tenta evitar que isso aconteça da melhor forma“, explicou.

Sobre a entrada triunfal dos participantes, ele revelou: “Teremos uma grande novidade na estreia. Será uma abertura e uma entrada de cada um deles completamente diferente de todas as outras vezes e vai ter muito a ver com esse momento que estamos vivendo na pandemia“.

Quanto à formação da roça, adianta: “O que posso dizer é que a formação da roça vai ser diferente do que foi nas outras vezes. Mas não posso adiantar como“. E aos participantes, limitou-se a dizer que vai ter ex-reality shows, mas nenhum ex-peão de A Fazenda.

Já sobre a expectativa do público com relação ao nome de Inês Brasil, o diretor explicou: “A gente sempre forma o elenco de uma forma que possa ser um grupo coeso e que ninguém se destaque muito, que seja o foco único das atenções“.

“Mas nada impede que, em algum momento, a gente a chame para alguma outra edição“, finalizou.