Diretor de A Fazenda 2020, Rodrigo Carelli revela o que espera da nova edição

A Fazenda 2020 estreará na próxima terça-feira (8) para sanar a curiosidade de muitos telespectadores que produzem, diariamente, infinitas listas especulativas de participantes para a atração.

Em uma coletiva online, realizada pela Record na quinta-feira (3), o diretor da atração, Rodrigo Carelli, falou o que espera da próximas temporada e as novidades que farão parte do reality show rural.

“Todos os participantes estão muito disponíveis e em um pré-confinamento em um quarto de hotel, por conta da Covid-19. Toda esta expectativa acumulada vai desaguar em um programa que vai ser muito acompanhado e surpreendente“, começou o diretor.

“Acho que vai ser surpreendente até pra nós que estamos fazendo. Acredito que será a primeira vez que faremos a atração com 20 pessoas dentro da casa. O programa vai ter mais garra e vontade de competir pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e R$ 500 mil em prêmios“, destacou Carelli.

Sobre a mecânica do jogo, o diretor endossou as novidades que farão parte das provas do reality. “Na mecânica da temporada, diferente da anteriores, teremos surpresas para os participantes e os telespectadores. A dinâmica do jogo em si será distinta das demais temporadas. Se eles pensaram em estudar outras temporadas para terem respostas sobre o que acontece, acho que voltarão para a estaca zero. Terão que competir e brigar pelo prêmio sendo eles mesmos“, salientou.

Carelli ainda falou sobre as novidades que A Fazenda 12 trará em sua estrutura. “Fizemos um tour 360º, em 3D, para mostrar que a sede está mais bonita. Mostramos, também, que as provas estão incríveis. Antecipamos bem mais a fabricação das provas por conta dos protocolos de saúde“, revelou.

Sobre as festas, Carelli contou que contarão com nomes de famosos: “As festas que faremos serão incríveis e contarão com nomes de famosos por meio de monitores. A gente brinca que, embora as visitas sejam virtuais, teremos mais presenças do que em outras temporadas“.

Carelli ainda falou sobre a convivência com o apresentador, Marcos Mion, diante das necessidades de protocolos de segurança por causa do coronavírus. “Essa convivência, cheia de protocolos, será bem mais explosiva. Isso reforça a expressão que o Mion usa, ‘Fogo no feno’. Vai dar muito o que falar“, reforçou.

Outra novidade que A Fazenda 12 trará é a presença de Marvio Lúcio, o Carioca. O ex-Pânico vai fazer esquetes de humor dentro da atração uma vez por semana. “Ele fará esquetes com sátiras daqueles fãs que estão sempre insatisfeitos, reclamando nas redes sociais com um ponto de vista crítico“, adiantou Carelli.

O quadro, chamado ‘Sofazenda’, vai mostrar o humorista esbravejando contra Mion e até o programa. “Ele vai representar o espectador comum e que está sempre ali fazendo o papel de ombudsman, com uma crítica“, concluiu.