Diretor do SAAE Penedo concederá entrevista no Realidade na TV desta quarta

Carlos Dias falará para os internautas do Realidade na TV

Excepcionalmente nesta quarta-feira, 09 de setembro, a partir das 19h, o Realidade na TV vai ao ar, pelo Youtube, com uma entrevista bastante esclarecedora. O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, Carlos Dias, falará com o repórter Hélio Palito.

Na pauta, alguns avanços da autarquia municipal no período da gestão do novo diretor, além de esclarecimentos sobre como foi seu convite para assumir o cargo, manutenções que estão sendo realizadas, além de cuidados com os funcionários e clientes referente a COVID-19 e também a saúde em geral de seus colaboradores.

Assista a partir do link abaixo:

Você pode participar do programa deixando comentários, aos quais serão lidos pelo apresentador.

Além da entrevista, o programa conta com outras reportagens de Hélio Palito e comentários políticos das eleições municipais, com Rafael Medeiros.