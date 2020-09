Diretor geral revela protocolos de segurança adotados para A Fazenda 2020

A Record promoveu uma coletiva de imprensa online, nesta terça-feira (3), para dar mais detalhes sobre A Fazenda 2020. O diretor geral do programa, Fernando Viudez, contou que esta edição vai contar com muito mais cuidados por conta da pandemia de coronavírus.

“Esta será uma temporada que terá tudo pra marcar em todos os sentidos e fazer história. Já fizemos várias modificações dentro da dinâmica, dentro do cenário atual que vivemos. Em uma situação de precisar mudar os trabalhos, fizemos e faremos para proteger todos os integrantes. Então, para realizar isso, incorporamos na esquipe uma junta médica, coordenada por uma infectologista, que passa todas as diretrizes de saúde por todos os processos que passamos aqui dentro, desde a entrada até a ida do programa ao ar“, começou Fernando.

“Os cuidados com a equipe de mais de 30 profissionais que fazem o reality vão desde a entrada no estúdio, que será aberto, com aferição de temperatura, oxímetros, até o refeitório com pratos já servidos, passando pela eliminação de qualquer contato com os peões, inclusive o caseiro que tratará dos animais“, afirmou Viudez.

O diretor ainda falou sobre os ambientes de trabalhos que foram alterados pela manutenção da saúde dos profissionais da emissora. “Nós criamos novos pontos de trabalhos dentro da emissora, de produção, foram demarcados. A sala de produção, onde trabalhávamos normalmente com mais de cinco pessoas, foram demarcadas e criamos novos espaços com divisões de acrílicos e baias para evitar qualquer tipo de contato. É obrigatório o uso de máscaras aqui dentro e todos recebem o kit de higienização. Nós temos fiscais dentro deste processo que ajudam a fazer a manutenção de tudo isso“, adiantou.

Sobre os turnos dos profissionais, Fernando Viudez disse que foram diluídos. “Nós abrimos mais os turnos dessa cobertura 24 horas que fazemos aqui dentro para evitar a aglomeração de pessoas. No refeitório, cada um recebe seu prato para evitar qualquer tipo de aglomeração“, contou.

No que tange ao jogo, algumas medidas foram adotadas para evitar qualquer tipo de contato entre a produção e os confinados. “Todas as vezes que precisávamos comunicar os peões de alguma coisa, seja de festa ou atividade, era feito por fichas, normalmente. Para evitar a entrada de objetos dentro da sede, optamos por monitores por toda a sede para detalhar, por vídeo, as informações para eles“, destacou.

“As pessoas que estiverem próximas à captação de uma prova, por exemplo, estarão devidamente paramentadas. O nosso cronograma ganhou uma linha para a higienização de vários aspectos relacionados ao jogo para que consigamos passar segurança para quem está dentro do programa e quem está aqui fora [do confinamento]”, declarou Fernando Viudez.

Rodrigo Carelli revelou que havia momentos relacionados às atividades do programa que contavam com a ajuda dos ninjas, mas o recurso não será usado nesta temporada. “Isso não vai mais acontecer. A partir do momento em que os confinados entrarem no programa, não terão contato com mais ninguém. A única pessoa que vai entrar, será o caseiro para cuidar dos animais, mas todo paramentado e não vai encontrar com ninguém“, salientou o diretor de A Fazenda.

Além disso, Marcos Mion não terá contato com os confinados. “Nem o [Marcos] Mion não terá contato com os peões. Nem no dia da eliminação, que será feita por meio de um monitor“, destacou. No campo de provas, a distância também será grande. “No campo de provas, os competidores ficarão à distância e verão o Mion de longe. Ele terá um microfone e não se aproximará dos peões“, disse Carelli sobre os cuidados que terão com a atração e os confinados.