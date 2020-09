Dirigente do Junior Barranquilla revela que Borja pode voltar ao Palmeiras

Emprestado ao Junior Barranquilla até o final de 2020, o atacante Miguel Borja pode voltar ao Palmeiras no ano que vem.

Em entrevista feita na última segunda-feira, o gerente do clube colombiano, Héctor Fabio Báez, indicou que o Junior não deve contratar o atacante em definitivo após o término do vínculo.

“Pelo Borja, há uma série de variáveis para que a cláusula da compra obrigatória seja exercida, mas elas não foram cumpridas. Portanto, à medida que o Junior não o deseje, ele deve voltar a ser assunto do Palmeiras”, disse à web-rádio colombiana Zona Libre de Humo.

Palmeiras e Junior assinaram empréstimo com compra obrigatória em caso de cumprimento de metas. Por conta da pandemia, porém, Borja está longe de atingir os termos do contrato.

Miguel Borja antes de jogo do Junior Barranquilla, em fevereiro de 2020 Getty Images

O atacante tem que participar de 73% dos jogos ou marcar 23 gols em 2020.

Por conta da paralisação do futebol colombiano, Borja só entrou em campo 11 vezes e marcou 5 gols.

No início de agosto, o Verdão acertou o pagamento de uma dívida com o Atlético Nacional pela compra do atacante em 2017, após ser destaque da Libertadores de 2016.

O Alviverde pagará US$ 3 milhões, divididos em seis parcelas de US$ 500 mil.