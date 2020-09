Dirt 5 ganha gameplay oficial rodando no Xbox Series S

A desenvolvedora Codemasters divulgou um novo trailer de gameplay de Dirt 5 rodando direto no Xbox Series S, o console de baixo custo da nova geração da Microsoft. O vídeo coloca o jogador em um dos principais e mais desafiadores eventos do game, o Path Finder, localizado em uma pista montanhosa e desnivelada na Itália.

A Codemasters não revelou as especificações de Dirt 5 e a qual resolução está rodando no Series S, mas pelas imagens é possível perceber que está correndo nas configurações padrão do consoles, ou seja, a 1440p e 60 fps. Quanto ao Ray Tracing, que foi confirmado na próxima gerações de consoles da Microsoft, nada foi dito sobre a tecnologia estar sendo aplicada ou não no game.

Dirt 5 será lançado dia 6 de novembro para PC, PlayStation 4 e Xbox One e chegará em 10 de novembro para Xbox Series S e Xbox Series X. Uma versão para PS5 também será lançada, mas ainda não há data confirmada.