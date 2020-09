Disney+ anuncia novidades e confirma WandaVision para 2020

O serviço de streaming da Disney+ anunciou nessa quarta-feira (16) quais serão as novidades que integrarão seu catálogo ainda em 2020. Além de diversas produções antigas que estão sendo aguardadas pelos fãs, há também o lançamento de diversos filmes e séries originais.

Uma das séries mais aguardadas é WandaVision, que segue a Feiticeira Escarlate e seu companheiro Visão. Os personagens dos quadrinhos também fazem parte do Universo Cinematográfico da Marvel. Vale lembrar que, por conta da pandemia do coronavírus, a produção dos episódios de WandaVision foi afetada.

A série, que é estrelada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ainda não tem uma data de lançamento específica anunciada. No entanto, ela está entre os destaques de um vídeo promocional divulgado pelo streaming.

Confira o clipe com todas as novidades da fall season 2020 do Disney+:

Confira a programação completa da fall season 2020 no Disney+:

18 de setembro (Sexta-feira)

Becoming (Série Original)

Driblando o Destino (2002)

Para Sempre Cinderela (1998)

25 de setembro (Sexta-feira)

Secret Society of Second-Born Royals (Filme original)

Magic of Disney’s Animal Kingdom (Série Original)

Estrelas Além do Tempo (2016)

A Culpa é das Estrelas (2014)

2 de outubro (Sexta-feira)

Os Simpsons (31ª Temporada)

9 de outubro (Sexta-feira)

The Right Stuff (Série original)

As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010)

16 de outubro (Sexta-feira)

Clouds (Filme Original)

Meet the Chimps (Série Original)

23 de outubro (Sexta-feira)

Once Upon a Snowman (Curta original)

The Big Fib (Série Original)

30 de outubro (Sexta-feira)

The Mandalorian (2ª Temporada)

17 de novembro (Terça-feira)

LEGO Star Wars Holiday Special (Programa Especial Original)

18 de novembro (Quarta-feira)

The Wonderful World of Mickey Mouse (Série original)

20 de novembro (Sexta-feira)

Marvel’s 616 (Série em Documentário Original)

Aviões (2013)

Ainda sem data de estreia confirmada em 2020

Black Beauty (Filme Original)

Inside Pixar (Programa Original)

On Pointe (Série em Documentário Original)

WandaVision (Série Original)

(Reprodução)Fonte: Disney+

O streaming da Disney deverá chegar ao Brasil em novembro de 2020. Fique ligado!