Disney+ lança GroupWatch para que produções sejam vistas em grupo

O streaming Disney+ está lançando um novo recurso chamado de GroupWatch. Com ele será possível que até sete pessoas assistam a qualquer série ou filme dentro da plataforma simultaneamente de forma virtual.

Vale ressaltar que o recurso só funciona caso todas essas pessoas sejam assinantes do streaming.

Com essa novidade, o Disney+ mostra que está investindo cada vez mais em tecnologia e praticidade para seu público. Desde o início da pandemia do coronavírus, os mais variados serviços de streaming do mundo todo, sobretudo os que já possibilitam reuniões virtuais, se tornaram pontos de interesse dos amantes do audiovisual.

(Reprodução)Fonte: Disney+

O que difere o GroupWatch dos demais está na forma como o recurso será disponibilizado. Enquanto a maioria das plataformas permite que as pessoas remotamente discutam o filme ou série que estão assistindo em tempo real por meio de texto via chat, no Disney+ isso não vai existir.

Em contrapartida, a plataforma vai disponibilizar outras reações, como emojis para que os grupos possam interagir durante as exibições. Segundo a Disney, o chat vai ser deixado de fora para que os espectadores possam se concentrar no que estão assistindo e tenham uma experiência mais completa.

Jerrell Jimerson, vice-presidente sênior de gerenciamento de produto da Disney Streaming Services, disse, em entrevista ao site Variety, que os desenvolvedores do GroupWatch estavam trabalhando no recurso mesmo antes da pandemia do coronavírus.

“Filmes e programas de TV são sociais por natureza e as pessoas querem assisti-los juntas”, disse ele justificando o lançamento do GroupWatch.

A plataforma de streaming da Disney vai estar disponível no Brasil a partir do dia 17 de novembro. Por enquanto, o recurso é válido apenas nos Estados Unidos.