Disney+ pode ganhar função para assistir conteúdos em grupo

O Disney+ deve ganhar um recurso que possibilita assistir filmes e séries em grupo, convidando os amigos para a sessão online. A novidade foi descoberta pelo site Disney Plus Informer, por meio de um código adicionado à plataforma, na última sexta-feira (28).

De acordo com a publicação, a função gera um convite que pode ser enviado pelo assinante a outro usuário. Ao clicar nele, o destinatário é adicionado a uma sessão de exibição, se conectando a outras pessoas enquanto o conteúdo é apresentado.

O recurso “Group Watch” incluirá uma ferramenta de bate-papo e o envio de emojis e reações, como sorriso, choro, piscada e raiva, entre outras. Cada grupo poderá ter até sete pessoas (o criador da sessão e mais seis convidados), todas elas assinantes do serviço de streaming da Disney. Em caso de produções com acesso premium, é necessário também ter a função Premier Access ativada.

Códigos adicionados à plataforma sugerem a chegada da função.Fonte: Disney Plus Informer/Reprodução

Haverá, ainda, uma opção de convites usando código PIN, para evitar a presença de crianças em sessões com exibição de conteúdo adulto — recentemente, surgiram rumores sobre o lançamento de uma divisão exclusiva para maiores de 18 anos no serviço.

Convidados internacionais

Conforme o veículo, o novo recurso do Disney Plus permitirá convidar assinantes de qualquer parte do mundo. No entanto, o conteúdo escolhido deve estar disponível na região dos convidados, ou seja, alguém dos Estados Unidos não consegue iniciar uma sessão com um usuário brasileiro, por exemplo, se o conteúdo não estiver liberado aqui.

A função só vai funcionar em dispositivos móveis e no computador, não podendo ser usada em apps para TVs ou smart TV box. Além disso, é liberada a participação em apenas um grupo por vez.

Caso a chegada da funcionalidade se confirme, o Disney+ será a primeira plataforma a oferecê-la nativamente, já que em outros serviços, como a Netflix, as sessões em grupo só funcionam por meio de extensões.