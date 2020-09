Dispensado após 44 anos, Antonio Fagundes ‘volta’ à Globo no mesmo dia; entenda · .

Antonio Fagundes deu as caras na programação da Globo poucas horas depois do anúncio de sua dispensa do elenco fixo da emissora. O quadro Receitas Especiais, do Encontro, reprisou nesta terça (15) uma visita do ator ao Mais Você para provar um bolo de queijo com goiabada na atração de Ana Maria Braga –um recorde.

A participação do artista no matinal, contudo, não ultrapassou dois minutos. O marido de Alexandra Martins apenas provou o quitute produzido pela apresentadora, que ainda agradeceu ao colega em sua entrada ao vivo. “Não é todo dia que você tem um Antonio Fagundes provando a sua receita. Chique demais”, disse a loira.

A aparição relâmpago não passou despercebida nas redes sociais. “No dia que é anunciado que a Globo rompeu com Fagundes, a Ana Maria Braga coloca ele no programa. Que timing”, escreveu um perfil identificado como Renata Airaf no Twitter.

Após 44 anos de contrato fixo, o ator entrou para a lista de cortes em meio à política de contenção de gastos que a empresa está implementando por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19). Ele se tornou mais um dos “medalhões” que o canal dispensou em 2020, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Renato Aragão e Miguel Falabella.

O retorno de funcionários demitidos em participações especiais nas produções da Globo, aliás, não são incomuns. Renato Aragão levou apenas 11 dias entre o anúncio de seu desligamento e sua aparição no É de Casa para aprender truques de jardinagem.

Fagundes, inclusive, deverá repetir a velocidade ao garfar um contrato por obra com a casa. Ele poderá voltar ao ar já em 2021 no remake de Pantanal (1990). O ator seria o mais forte candidato a interpretar José Leôncio, papel que foi de Claudio Marzo na versão original da novela de Benedito Ruy Barbosa, exibida na Manchete.

Confira a repercussão sobre o Receitas Especiais nas redes sociais:

No dia em que é anunciado que a Globo rombeu com o Fagundes a Ana Maria Braga coloca ele no programa. Que timing

— cloro or kina (@renataairaf) September 15, 2020

e a ana maria que pos o antonio fagundes na tv no dia que ele foi demitido? ela tacou o fodasse msm

— 𝖎𝖌𝖔𝖗 𝖏𝖔𝖘𝖊 (@poodlebelinha) September 15, 2020

este bolo de fubá com queijo cremoso e goiabada é uma releitura especial de Romeu & Julieta, em versão mineira de raiz@ANAMARIABRAGA e Antônio Fagundes, vcs dois, que conhecem São Pedro do Turvo (minha cidade natal, fundada por mineiros), podem aparecer p café da tarde#Encontro pic.twitter.com/fWvMjp6ovI

— Sergio Damasceno 🏳️‍🌈 (@sdamascenosilva) September 15, 2020

