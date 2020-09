DJ é expulso de reality da RedeTV! após denúncia de assédio no programa · .

O DJ Gustavo Borges foi expulso do reality Os Infiltrados, exibido pela TV Brasília, afiliada da RedeTV! na capital federal. Durante uma gravação realizada na segunda-feira (7), o influenciador teria ficado pelado na frente dos participantes e assediado a sexóloga Talita Bittencourt ao utilizar os objetos sexuais da palestrante para se masturbar. Ele nega as acusações.

“Com pesar que a produção do programa informa o desligamento do participante Gustavo Borges, devido à quebra de contrato e violação a ética em comunidade. Uma vez que o programa não compactua com qualquer ação/omissão que possa violar a legislação em vigência”, disse a produção do reality, em publicação realizada na madrugada desta terça-feira (8).

Em seu perfil no Instagram, a sexóloga publicou um vídeo com o seu relato sobre o caso: “Tivemos um imprevisto, um participante resolveu aparecer no lugar pelado, se masturbando perto de mim, pegando a minha perereca de brinquedo, [ele] levou direto ao pinto para poder se masturbar. Antes disso, ele já estava se estimulando, se exibindo com o pinto para que todo mundo visse, principalmente a mim”.

“Ele disse que ‘já estava pronto para o pornôzão’. Eu não fui lá para ‘pornozar’ para ninguém. Eu estudo e trabalho pra caramba e me senti extremamente constrangida, assediada. Me senti um lixo humano, ele pegou toda a minha dignidade e jogou no chão”, complementou Talita, sem citar o nome do DJ na publicação. Minutos depois, ela informou que prestou depoimento sobre o caso para as autoridades policiais.

Em seu perfil no Instagram, Gustavo comentou o caso. Em um primeiro momento, ele prometeu um esclarecimento e criticou as publicações: “A gente acusar, falar que tá acontecendo, é muito bom julgar. Quem me conhece pessoalmente sabe como sou, minhas atitudes, meu caráter e a minha personalidade. Falar é fácil!”.

Horas depois, o DJ disse que foi orientado pelos advogados a não falar sobre o caso, mas negou as acusações. “Quero que vocês saibam que o que está espalhado ao meu respeito não aconteceu, essa situação de me masturbar na frente de fulano ou ciclano. Todos os vídeos vão ser passados para a gente em breve, sem cortes, para tomarmos as medidas cabíveis”, relatou.

Em seguida, ele publicou uma nota na qual pede desculpas pela repercussão e refuta o posicionamento oficial do programa. Confira o conteúdo, na íntegra:

Toda a equipe do programa Os Infiltrados e o próprio participante Gustavo Borges vem, por meio desta, pedir desculpa ao público e fãs pela repercussão do ocorrido. E aproveitando para esclarecer que as atitudes realizadas entre os participantes ali confinados, não haviam apresentado violação contratual alguma. Contudo, por um descuido por parte do integrante resultou o presente conflito em análise.

O programa se dispõe a fornecer todas as imagens sem edição caso necessário e colaborar com o bom desfecho da presente situação. Demais fatos e violações deverão ser apreciadas pela autoridade competente. Pedimos então a compreensão do público para que ninguém tenha sua imagem manchada antes da devida apreciação.

Reality com influenciadores

O programa foi lançado em 2 de setembro e confina um grupo de influenciadores digitais por 23 dias em uma chácara. Neste período, além da convivência e de festas, eles concorrem ao prêmio de R$ 25 mil.

O formato está sendo gravado durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e todos os participantes passaram por exames médicos e cumpriram um período de isolamento social antes de ingressarem na disputa.

O . entrou em contato com a assessoria da RedeTV!, da Polícia Civil do Distrito Federal, de Gustavo Borges e Talita Bittencourt, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Confira a publicação do reality sobre a saída de Gustavo:





Confira o relato de Talita Bittencourt:

Ver essa foto no Instagram NUNCA imaginei estar numa posição como essa, o bom é que consigo entender perfeitamente como as mulheres que passam por isso (ou algo parecido) se sentem. O desconforto, o medo da exposição, os julgamentos e tantas outras coisas que limitam e acabam inibindo essa mulher de prosseguir com o processo. Bom, já expliquei bem, no vídeo como me senti, como meu trabalho foi desqualificado, como tudo isso me agrediu psicologicamente e emocionalmente. Vou deixar que a justiça seja feita, entrego essa situação nas mãos Daquele que não dorme 🙏 Só mais uma coisa, jamais eu viria a público com um fato desse se eu não tivesse provas ✌️ Daqui pra frente, que a polícia e os órgãos responsáveis tomem conta. A minha parte eu fiz, denunciei. 💜 Uma publicação compartilhada por Talita Bittencourt (@talitaabittencourt) em 8 de Set, 2020 às 11:45 PDT

Confira o posicionamento de Gustavo Borges:

