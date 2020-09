Convenção partidária foi realizada nesta quinta-feira (10)

Mesmo em época de pandemia do coronavírus, uma multidão lotou o ginásio esportivo em Piaçabuçu para acompanhar a convenção partidária do Republicanos, que anunciou a candidatura do atual prefeito Djalma Beltrão para disputar a reeleição nestas eleições municipais 2020 na cidade piaçabuçuense.

Sua vice, Keity Darlian também foi declarada como candidata ao mesmo cargo que ocupa atualmente.

Assista: