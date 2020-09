Djokovic acerta bolada em juíza e é desclassificado do US Open

Número 1 do mundo, Novak Djokovic foi desclassificado do US Open neste domingo (6) ao acertar uma bolada em uma das juízas de linha.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Após ter seu serviço quebrado pelo espanhol Pablo Carreño Busta, ainda no primeiro set da partida das oitavas de final, o sérvio, frustrado, deu uma raquetada para trás e acabou acertando a funcionária do Grand Slam.

A árbitra ficou caída por alguns segundos na quadra. O tenista foi até ela, ajudou-a na hora de se levantar e pediu desculpas, mas o gesto não evitou a punição.

Djoko foi desclassificado do torneio por conta da regra que prevê eliminação em caso de agressão a um oficial de arbitragem. Segundo as normas, o tenista que fizer isso pode ser multado em 25 mil dólares (R$ 132 mil) ou até, em casos mais graves, 250 mil dólares (R$ 1,32 milhão). Foi o caso do sérvio, que perdeu toda a premiação que tinha arrecadado e mais todos os pontos do torneio.

Djokovic se desculpa com juíza após acertar bolada Al Bello/Getty Images

O líder do ranking mundial tinha 26 vitórias nas 27 primeiras partidas da temporada 2020 e parecia a caminho do 18º título de Grand Slam, o que o deixaria ainda mais perto de Roger Federer (20) e Rafael Nadal (19).

Agora, teremos um campeão inédito certamente, já que não há nenhum ex-ganhador do US Open entre os remanescentes no torneio. Um deles é Pablo Carreño Busta, espanhol que passa de fase com a desclassificação de Djokovic.

O US Open divulgou uma nota sobre o ocorrido. Leia abaixo:

De acordo com o livro de regras do Grand Slam, seguindo suas ações de intencionalmente acertar uma bola perigosamente ou sem medir consequências dentro da quadra ou bater em uma bola de maneira negligente das consequências, o árbitro do US Open eliminou Novak Djokovic do US Open 2020. Como ele foi desclassificado, Djokovoc irá perder todos os pontos do ranking ganhos no US Open e será multado com o valor da premiação recebida no torneio em adição a qualquer ou todas as multas que dizem respeito ao incidente.