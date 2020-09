Dome estreia na Libertadores pelo Flamengo com meta de repetir Jesus

Defendendo o status de atual campeão, o Flamengo retoma nesta quinta-feira (17) a disputa pelo tricampeonato da Conmebol Libertadores. Fora de casa, o Rubro-Negro enfrenta o badalado Independiente del Valle, de Miguel Ángel Ramírez, no confronto que vale a liderança do grupo A. Será o reencontro das equipes após o time da Gávea levar a melhor e ficar com o título da Recopa Sul-Americana, ainda em fevereiro. A partida no Estádio Casa Blanca marcará ainda a estreia de Domènec Torrent na principal competição sul-americana.

Pouco mais de um mês depois de comandar pela primeira vez o Flamengo, dia 9 de agosto, na derrota para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, o espanhol colocará novamente seu trabalho à prova em uma competição em que o clube entra com a missão de defender o título. Essa comparação constante com o sucesso de Jorge Jesus na Gávea, inclusive, tem elevado o nível de tensão por resultados.

“Acredito que o trabalho do Domènec é neste momento o mais difícil do mundo. Você não tem nada a ganhar. Se ganhar o campeonato, o outro já fez isso. ‘Ah, ganhou o campeonato, mas não a Libertadores….não presta’. Ele tem um trabalho dificílimo, e foi preciso ter muita coragem para aceitar. Com certeza outros não tiveram”, disse, em entrevista ao ESPN.com.br, o português Pedro Bouças, analista de desempenho na comissão técnica Jesualdo Ferreira, que esteve até agosto à frente do Santos.

“Está tentando impor suas ideias. Não é um futebol tão vertical quanto aquele com Jorge Jesus. Se foi assistente do Guardiola durante tanto tempo acredita em um jogo de posse, mais pausado, mais pensado. Acho que o jogador brasileiro também tem características para esse tipo de jogo. É bom tecnicamente, também gosta de pensar o jogo. Acho que é um técnico que pode aportar conteúdo, conhecimento à realidade brasileira. Tem uma experiência riquíssima. Mesmo que tenha sido por muito tempo assistente, mas tem uma experiência com os melhores jogadores do futebol mundial. É um treinador, no ponto de vista tático, com conteúdo riquíssimo. Não podemos esquecer que ele chegou em uma fase em que nem teve tempo para treinar. É muito difícil mostrar serviço de imediato quando não treina”, afirmou.

Das dez vezes que comandou o Flamengo, Domènec soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Muitas das críticas direcionadas ao novo trabalho passam pelo sistema de rodízio do elenco, adotado com frequência maior pelo espanhol nas últimas rodadas do Brasileirão. E na visão de Pedro Bouças, o processo de mudança de filosofia na condução do futebol é algo esperado para este momento do Rubro-Negro.

“Domènec poderia manter tudo como estava, e até poderia ter sido mais fácil. Mas aí não seria ele. Acredito que quando um clube vai contratar um treinador é porque quer que ele sela ele próprio. Se fosse para contratar uma cópia, então não faria sentido. Com o Domènec sendo ele, isso envolve mudanças. E com pouco tempo para treinar”, lembrou.

Mesmo com a instabilidade de tentar implementar um novo pensamento do jogo no cada vez mais enxuto calendário brasileiro, Domènec vem conseguindo avançar com seu estilo de futebol. Antes da derrota por 2 a 0 para o Ceará, no último domingo, o treinador ostentava uma invencibilidade de sete jogos, com cinco vitórias seguidas. Para Bouças, que viralizou no Brasil em 2019 com uma análise para a TV Canal 11, de Portugal, sobre a goleada do Flamengo de Jorge Jesus por 5 a 0 sobre o Grêmio, o treinador espanhol precisará contar com o suporte da diretoria nos bastidores para conseguir atravessar com segurança os próximos momentos de instabilidade.

“Pela experiência que tem e pelo futebol que já vivenciou, se for dada a oportunidade, tem tudo para que o Flamengo volte a ser uma equipe impressionante, competente no momento ofensivo, com um futebol não tão vertical, mas com outros argumentos no ataque posicional, com outra capacidade para instalar o jogo no campo adversário. Mas terá sempre esse problema do tempo. Ainda mais em um time que venceu tudo no ano passado, a cobrança será muito grande, e vai precisar de uma direção que dê o suporte nas horas difíceis”, concluiu.

Flamengo e Independiente Del Valle estão empatados na liderança do grupo A da Libertadores, ambos com seis pontos, mas o time do Equador leva a vantagem de um saldo de gols melhor. Após a partida desta quinta, o Rubro-Negro volta a campo apenas na terça (22), também fora de casa, contra o Barcelona (EQU), novamente pela competição continental.