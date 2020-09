Dona Bill tenta eleger irmão de Wesley Safadão como prefeito no Ceará

Leo Dias fez revelações inesperadas sobre a mãe do cantor Wesley Safadão. Segundo ele, Maria Valmira Silva de Oliveira, conhecida como Dona Bill, está tentando eleger seu filhoEdim da Bill, irmão do cantor, como prefeito de Aracoiaba (CE).

Ele já havia se candidatado na terra natal da família em 2019, pela coligação PL/PSD/PSC, mas acabou não sendo eleito. Sua mãe foi vice-prefeita da cidade, mas foi cassada pela Justiça Eleitoral em 2018, juntamente com os demais que estavam no poder na cidade.

Todos eles foram denunciados por abuso de poder econômico e político, fazendo com que viessem novas eleições no ano seguinte. Por não poder se candidatar até 2026, ela acabou colocando seu filho para disputar o pleito, com o nome de Edim da Bill.

Em sua coluna, Leo informou que Wesley insistiu para que o irmão não se candidatasse, mas ele não acatou o conselho. Dona Bill, vale lembrar, era dona do grupo musical Garota Safada, além de ser dona de grandes empresas como postos de gasolina e abastecimento de remédio na cidade.

Para o colunista, os eleitores de Aracoiaba “não se deixaram levar pela fama”. Em resposta à publicação, Dona Bill emitiu um comunicado, dizendo que ajudou várias pessoas na cidade e, por conta disso, decidiu entrar para a política.

Sua intenção é ajudar famílias e entidades menos favorecidas com ações sociais: “Minha família é a coisa mais preciosa para mim. Sempre vou fazer o melhor pelos meus filhos. Realmente lutei muito nessa vida e tenho orgulho de onde chegamos juntos”.