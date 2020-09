Doria autoriza 600 vagas para Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo vai abrir um novo edital de seleção para o preenchimento de 600 vagas temporárias no cargo de Guarda-Vidas. A seleção foi autorizada oficialmente pelo Governador do Estado, João Doria.

O documento autorizativo da seleção foi publicado no Diário Oficial, edição do dia 18 de setembro. Nos últimos dois anos, em 2018 e 2019, o governo também abriu seleção para o cargo.

A função exige o ensino fundamental, idade mínima de 18 anos (masculino e feminino) e tem remuneração de R$ 1.290,66, por carga horária de 40 horas semanais, mais auxílio transporte, auxílio-alimentação, equipamentos necessários e uniforme com identificação ostensiva da condição de GVTD.

O edital ainda não tem previsão de ser publicado. No entanto, a expectativa é que o edital não demore de sair.

De acordo com o texto de autorização, os selecionados terão contrato de no máximo cinco meses, no período de novembro de 2020 a março de 2021.

Último edital

O último edital do concurso para Guarda-Vidas foi publicado em setembro de 2019. Na ocasião, o edital trouxe oportunidades para diversas praias do litoral paulista, local em que ocorreram as lotações, assim como represas do estado.

As oportunidades foram distribuídas nas cidades de Caraguatatuba (20), Praia Grande (100), Ubatuba (50), São Vicente (20), Santos (10), São Bernardo do Campo – Billings (14), São Sebastião (30), Itanhaém (50), Ilha Bela (12), Peruíbe (40), Mongaguá (60), São Paulo – Guarapiranga (36), Ilha Comprida (36), Guarujá (50), Iguape (14) e Bertioga (58).

Os interessados em concorrer a uma das vagas se inscreveram no site oficial da CCB PM SP (www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br) ou de forma presencial, nos seguintes locais:

–> São Sebastião: Avenida Francisco Loop, nº 631, Maresias;

–> Mongaguá: Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 7683, Itaóca;

–> Ilha Bela (Comparecer a cidade de São Sebastião para realizar a inscrição): Avenida Francisco Loop, nº 631, Maresias;

–> Guarujá: Avenida Miguel Stefano, nº 2474, Enseada;

–> Iguape: Avenida Beira Mar s/n, Balneário Britânia;

–> São Bernardo do Campo: Avenida Kennedy, nº 67, Jardim do Mar;

–> Peruíbe: Avenida Governador Mário Covas Júnior, s/n, Jardim Ribamar;

–> São Paulo: Avenida Atlântica, nº 3686, Guarapiranga;

–> Ilha Comprida: Avenida Beira Mar, s/n, Balneário Britânia;

–> Caraguatatuba: Avenida José Herculano, nº 7.495, Porto Novo, atrás da Prefeitura Sul;

–> São Vicente: Avenida Embaixador Pedro de Toledo, Centro;

–> Itanhaém: Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 335, Cibratel II;

–> Bertioga: Rua Irmãos Adornos, nº 74, Centro;

–> Ubatuba: Rua Guanabara, nº 18, Perequê-Açu;

–> Santos: Avenida Presidente Wilson, s/n, José Menino;

–> Praia Grande: Rua Gilberto Fouad Beck, nº 110, Vila Mirim.

O processo seletivo consistiu de análise de documentação e apresentação de atestado médico, prova práticas e habilidades técnicas (caráter classificatório e eliminatório); mais investigação social.

As provas práticas e habilidades técnicas contaram com:

–> Nadar 200 metros em piscina, no tempo máximo de 06 minutos;

–> Correr/andar um percurso de 1.000 metros, no tempo máximo de 08 minutos;

–> Haverá ainda Estágio de Treinamento com duração de três semanas.

Concurso : Corpo de Bombeiros da Polícia Militar

: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar Banca organizadora : CCB

: CCB Escolaridade : fundamental

: fundamental Número de vagas : 600

: 600 Remuneração : R$ 1.290,66

: R$ 1.290,66 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : análise de documentação

: análise de documentação Situação: AUTORIZADO

Veja o último edital