Dr. House e realities de bebidas e pets estreiam na programação da Band

A Band continua apostando em novidades durante a pandemia. Ainda este ano, o canal do Morumbi promete trazer muitas estreias dentro de sua programação.

De acordo com a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, a emissora estreia, no próximo dia 19 de setembro, o programa Encantador de Pets. O formato dividido em oito episódios é uma produção importada na qual vemos cães rebeldes sendo transformados através de truques ensinados a seus donos.

Um mês depois é a vez da estreia de um novo reality show que fala sobre bebidas e bartenders, sob comando de Marina Person; os episódios devem ser lançados na madrugada de quinta-feira para sexta-feira.

Outro grande lançamento vai ficar por conta da exibição da primeira temporada da série Dr. House, a partir de novembro. Outros seriados como Law & Order e Orange is The New Black também devem fazer parte da grade.

A partir do dia 15, a Band também passará a reapresentar a novela infantil Floribella (2005), que entra no lugar de Ouro Verde. A trama estrelada por Juliana Silveira foi anunciada no início do isolamento social e acabou sendo adiada devido a atrasos na dublagem do folhetim português, que o fez ser esticado.

Edu Guedes também está “apalavrado” e deve encerrar o seu vínculo com a RedeTV! para assinar com a Band. É possível que ele venha a ocupar a faixa das manhãs, dividindo (ou não) o comando de um formato com Mariana Godoy, também egressa da estação de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.