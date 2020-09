Dragon Quest Tact será lançado no Ocidente

Dragon Quest Tact já está disponível no Japão há algum tempo, mas o público ocidental também terá a chance de conferir o que este título tem a oferecer. Nesta terça-feira (29), a Square Enix anunciou que vai lançar este game do lado de cá do globo em data a ser anunciada, mas “em breve”.

Para aqueles que estão interessados, já é possível fazer o pré-registro na Google Play. Dessa forma, você vai receber um alerta para baixá-lo assim que a Square Enix fizer o lançamento oficial do game.

Caso queira saber o que vem por aí, dê uma olhada no trailer de apresentação do game mais abaixo:

Como é possível ver, Dragon Quest Tact traz os monstros mais famosos da série para se enfrentarem em confrontos por turnos, permitindo que eles evoluam e aprendam habilidades específicas ao longo da jornada.

Curtiu a novidade? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.