Duna: confira o primeiro trailer da nova adaptação

A Warner divulgou hoje o primeiro trailer de Duna, nova adaptação do romance homônimo de Frank Herbert. Embalado por Eclipse, de Pink Floyd, o vídeo revela o visual dos principais personagens da obra e também dos vermes gigantes de areia.

Confira o trailer:

O vídeo foi apresentado após um evento digital no Twitter com o elenco do filme e o diretor Denis Villeneuve. Eles foram entrevistados por Stephen Colbert, que fez perguntas sobre a adaptação e sobre os bastidores.

Está será a segunda adaptação de Duna para o cinema. A primeira foi comandada por David Lynch em 1984. Na nova adaptação, Timothée Chalamet assume papel do protagonista Paul Atreides. Ele se muda com sua família para o planeta-deserto Arrakis, para comandar e proteger o local responsável por um recurso valioso e disputado por diversas famílias nobres. Após uma conspiração, Atreides se vê forçado a fugir para o deserto e se juntar a tribos nômades para tentar sobreviver e tentar retomar o poder de Duna.

O elenco do filme conta ainda com Oscar Isaac (Leto Atreides), Rebeca Ferguson (Lady Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Zendaya (Chani), Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar) e Sharon Duncan-Brewster (Liet-Kynes).

O filme será dividido em duas partes, com a primeira prevista para estrear no dia 17 de dezembro de 2020, enquanto a sequência está atualmente em produção.