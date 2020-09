EDITAL IBAMA oferece vagas para nível médio com salários de até R$ 2.090,00

Edital publicado. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) faz saber aos interessados a abertura do edital com o objetivo de preencher 15 vagas para atuação na prevenção e combate à incêndios florestais. O Centro Especializado Prevfogo e suas Coordenações Estaduais tem a responsabilidade.

As vagas oferecidas no edital IBAMA serão oferecidas para profissionais de níveis alfabetizado e médio. As oportunidades são oferecidas para brigadistas, conforme distribuição abaixo:

O edital reserva vagas para Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (12 vagas), Brigadista Chefe de Esquadrão (02 vagas) e Brigadista Chefe de Brigada (01 vaga).

Para concorrer ao primeiro cargo será necessário ser alfabetizado; ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 59 anos completos na data da inscrição; e possuir curso de formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais ministrado pelo ICMBio ou IBAMA. A remuneração é de R$1.0145, por jornada de 40 horas semanais.

O cargo de Brigadista Chefe de Esquadrão requer o ensino alfabetizado; Ter entre 18 e 59 anos completos na data da inscrição; e Possuir curso de formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais ministrado pelo IBAMA ou ICMBio. O salário é deR$ 1.567,50. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. mais benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e seguro acidente e auxílio pré-escolar.

Por fim, o a função de Brigadista Chefe da Brigada requer ensino médio completo; Ter no mínimo 18 e no máximo 59 anos completos na data da inscrição; e possuir curso de formação de brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais ministrado pelo IBAMA ou ICMBio. O salário é de R$2.090, por jornada de 40 horas semanais.

Além dos salários citados, os profissionais vão contar com auxílio pré-escolar, auxílio-transporte seguro acidente e auxílio-alimentação.

Você Pode Gostar Também:

Os aprovados vão atuar na cidade de Porto Seguro (BA) na Terra Indígena Coroa Vermelha. A validade do contrato será de seis meses.

Inscrições e Etapas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 21 e 25 de setembro, na Coordenação Regional da Funai – Sul da Bahia, que fica na Rua da Cajazeiras, nº 144, Manoel Carneiro, Porto Seguro (BA). O horário de atendimento vai das 08h às 12h e das 14h às 17h.

No ato da inscrição é necessário ter a ficha preenchida e os documentos necessários (conforme edital). Após isso, os candidatos serão avaliados, em duas etapas, conforme disposto a seguir:

Análise curricular: terá valor de 100 pontos e tem caráter eliminatório e classificatório. Para ser aprovado será necessário obter a nota mínima de 5 pontos;

Teste físico: os candidatos deverão percorrer uma distância de 2.400 metros transportando uma bomba costal cheia d´água, pesando aproximadamente 24 quilogramas. O percurso deverá ser concluído em até 30 minutos. Segundo o edital, não será permitido correr.