Edmundo admite sexo casual e garante querer casar novamente

O ex-jogador Edmundo declarou, em live com o jornalista Felipeh Campos, que deseja se casar novamente. O famoso, que tem 49 anos, está solteiro desde o término do namoro com a modelo Ana Carolina Jorge, em julho.

“Sou bem tranquilo. Estou solteiro há uns dois meses. Tive um rolinho no Carnaval, mas não foi nada sério. Quero casar de novo, eu gosto, sou família. O futuro a Deus pertence. Mas é difícil encontrar alguém que seja parecido com a gente. Sou muito individualista, gosto de jogar minha bola, meu baralho com os meus amigos, e a pessoa que está do meu lado nem sempre é compreensiva“, observa.

O comentarista, que já foi casado por duas vezes – com Adriana Sorrentino e Clarissa Ivalski -, comenta sobre um possível medo das pessoas em sem envolver, o que dificulta sua vontade de engatar um romance mais sério.

“Gosto de fazer sexo com quem eu gosto. Embora tenha sexo casual. Está difícil o mercado. As pessoas não têm coragem, estão reclusas. Esquece a pandemia, não estou falando desse período da pandemia. As pessoas estão com medo de tudo. Quando aparece alguém cara de pau, que manda uma mensagem, às vezes rola“, disse.

Recentemente, Edmundo virou notícia ao falar sobre a sua relação conturbada com o filho mais velho, Alexandre Mortágua, filho do breve relacionamento com Christina Mortágua. Os dois não se falam há nove anos.

“Quando voltei para o Rio, Alexandre era um homem e eu não consegui me aproximar. Não sou assim um pai maravilhoso para ele. Porque eu trabalho, viajo e gosto de fazer as minhas coisas. Mas sempre encontrei resistência. Eu o amo igual os meus outros filhos. Mas os outros filhos vem na minha casa no dia dos pais, no Natal, no meu aniversário, me mandam mensagens“, ponderou.