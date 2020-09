Educação e cultura: Museus para visitar on-line

A pandemia que assolou o mundo nos últimos meses nos impôs fortes restrições de deslocamento. Por isso, fomos obrigados a adaptar hábitos externos que tínhamos, como viajar ou fazer reuniões familiares.

Contudo, há recursos que nos possibilitam apreciar obras de arte de vários países sem sair de casa! Assim, diversos museus em todo o mundo oferecem visitas a galerias on-line. O objetivo é, então, ajudar a população a encarar os dias difíceis de isolamento.

Separamos alguns deles e você pode conferir abaixo!

1. Art Institute of Chicago

Primeiramente, apresentamos o Museu de Belas Artes em Chicago, Illinois, que é famoso por seu acervo de obras impressionistas. Por meio do site do museu, é possível realizar uma visita virtual e conhecer a galeria de quadros. Além disso, há a opção de ter experiências interativas com peças específicas.

Acesso pelo site oficial do Art Institute of Chicago.

2. Galeria Uffizi

Localizado em Florença, na Itália o museu é focado em esculturas feitas entre os séculos XII e XVII. Desse modo, o acervo é composto por grandes nomes italianos, como Leonardo da Vinci, Caravaggio, Botticelli, Michelangelo e Raffaello.

Acesso pelo Google Arts & Culture.

3. Museu da Acrópole

O Museu da Acrópole oferece um registro arqueológico das construções da Acrópole de Atenas, na Grécia. Além disso, o acervo do museu também conta com uma galeria de obras de arte que inspiraram o mundo moderno.

Acesso pelo Google Arts & Culture.

4. Museus Vaticanos

A Cidade do Vaticano é a localização de diversas obras de arte, seja em suas construções, como a Capela Sistina, ou nas coleções de autoridades da Igreja do Vaticano. Assim, essas obras compõem o acervo dos museus e podem ser visitadas virtualmente.

Acesso pelo site oficial dos Museus Vaticanos.

5. Yad Vashem Museu do Holocausto

Por fim, apresentamos o Yad Vashem. Composto por fotografias, obras e objetos do período da Segunda Guerra Mundial, o museu Yad Vashem, em Israel, é um dos principais pontos para quem deseja conhecer a vida das pessoas que viviam no país durante o Holocausto.

Acesse pelo site oficial ou no Google Arts & Culture.

