Educação online: Crimes digitais na área crescem 20.000% na pandemia

A busca por educação online cresceu exponencialmente durante a pandemia de coronavírus. Afinal, a necessidade de isolamento social fechou instituições de ensino por tempo indeterminado e muitas pessoas encontraram uma saída de qualificação na internet.

Do mesmo modo, entretanto, houve aumento de nada menos que 20.000% nos casos de golpes na web na área da educação. Ou seja, aplicativos ou materiais disfarçados de conteúdos sérios educacionais, mas que por trás, são hacker criminosos.

Nessa categoria de crime digital, a saber, o Brasil ocupou o quinto país mais atacado, de acordo com a Kaspersky. Essas ações se caracterizam pelo roubo dados, interrupção de trabalhos ou acometimento de vírus nos dispositivos.

Zoom: app mais afetado pelos golpes

Um dos aplicativos mais utilizados nas atividades online durante a pandemia, o Zoom, se tornou o campeão de golpes.

O app, usado para conferências, reuniões e aulas online virou isca em 99% dos casos no período de isolamento. Em 2019, contudo, foi o alvo em somente 14% das situações.

Você Pode Gostar Também:

Nesse âmbito, os golpes variam muito, desde a oferta de programas falsos ou então alterados até links com vírus.

Em segundo lugar, o Moodle, representa 0,4% das detecções contra 60% no período anterior, em 2019.

O tipo de golpe mais aplicado nos aplicativos utilizados para educação online é o riskware, com 90% dos ataques detectados. Ele consiste em ataque remoto que permite a ação dos criminosos sem que os usuários legítimos saibam ou então consintam.

7%, entretanto, consiste em ataques adwares, que exibem anúncios falsos, cujo valor da venda se destina para quem aplica o golpe. De acordo com a Kaspersky, 1% dos registros foram de trojans.

Pesquisa confirma resultados anteriores

Da mesma forma, o novo levantamento mantém o fluxo já alto de ataques ligados às aulas online que, de acordo também com a Kaspersky, já vinha apresentando crescimento de 350% no primeiro trimestre deste ano no Brasil. Enquanto o nosso país, como dito, aparece entre os cinco mais atacados, ele não está entre os maiores na taxa de sucesso dos golpes, um ranking liderado pela Rússia, onde 59 usuários foram vítimas a cada 1.000 tentativas por parte dos hackers.

“A pandemia foi uma fonte inesgotável de iscas para golpes, com os criminosos sempre procurando temas populares para adaptar seus ataques”, explica Roberto Rebouças, gerente-executivo da Kaspersky no Brasil. Ele aponta a explosão do Zoom no segmento de educação online como o grande motivo pelo qual o app liderou a lista de ataques no primeiro semestre de 2020, com a ideia de que escolas e universidades seguirão em regime doméstico até o final do ano servindo como potencializador ainda maior do já alto fluxo de tentativas atual.