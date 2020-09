Bianca Andrade assumiu um romance com o youtuber Bruno Carneiro Nunes, conhecido como o Fred do canal Desimpedidos, que aborda entretenimento e esportes. Boca Rosa e o influenciador digital se conhecem há cinco anos e, atualmente, eles têm um relacionamento aberto e sem rótulos. “Ele é livre e faz o que a consciência dele pede e o que quer. E eu também”, explicou a empresária.

A ex-BBB deu detalhes do relacionamento com Carneiro durante a transmissão ao vivo de seu programa Boca a Boca, nesta segunda-feira (7), no YouTube. No entanto, antes disso, internautas suspeitaram do casal no final de semana, o que fez a youtuber falar sobre o affair em seus Stories, no Instagram.

Antes da atração ao vivo, ela publicou fotos com Fred em sua rede social. “Ah, Fredolino. Eu amei, tá? A gente é ‘mó’ casalzão da hora não é de hoje e geral já sabe mesmo. Então, chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é meio doido, mas é muito nós”, escreveu ela em uma foto dos dois em um lago.

Na sequência, a influenciadora mostrou uma foto com o parceiro no Rock in Rio de 2017. “Não é de hoje esse trem meio doido que a gente tem”, compartilhou. A confirmação de que os dois estão se conhecendo melhor foi dada no Boca a Boca. Fred gravou uma mensagem para Bianca e se declarou.

“Chega de esconder. Estou aqui para te mandar um baita beijo. Dizer que eu te amo e estou te desejando toda a sorte do mundo nesta temporada [do programa] também”, disse Fred, deixando Bianca surpresa.

Fred participa do Boca a Boca, programa de Bianca Andrade no YouTube (Foto: Reprodução/YouTube)

O espanto inicial, no entanto, foi rápido. Logo depois, a ex-BBB deu detalhes explícitos de seu relacionamento. “Eu falei que não ia fugir desse assunto hoje. Falei que ia falar no meu programa. Eu estava conversando com meu assessor de imprensa porque a gente faz do limão uma limonada. Eu não queria que ontem as pessoas soubessem. Obviamente”, contou.

Segundo ela, os internautas suspeitaram do romance após ela gravar alguns vídeos para seus Stories em que era possível identificar Fred. “Vocês são ninjas. Juro que não foi combinado.”

“Ele [Fred] é uma coisa. A gente se conhece há muito tempo, quase cinco anos. A gente tem um negócio. Um fogo no cu (risos). Ele pensa muito como eu. Nossa, estou me expondo muito. Socorro”, disparou.

“Depois de ontem, a gente conversou um pouquinho. Ele tem o mesmo pensamento que eu. A gente não intitula o nosso relacionamento. Ele sou eu homem. Ele quer ser pai solo, não quer se casar. Nem eu. Ele é meu parceiro, é importante para mim, uma das pessoas que eu mais gosto na vida. A gente se identifica muito. Estou me declarando aqui (risos)”, divertiu-se.

Para seu fã-clube curioso, a empresária esclareceu que o romance não pode ser considerado namoro. “A gente não tem rótulo porque estamos tentando entender que formato funciona para a gente. A gente já tentou muitas vezes. O que importa é quando ele está comigo e eu estou com ele e acabou. O resto é vida dele”, finalizou.

Antes da exposição nas redes sociais, o affair entre os dois foi revelado por Bianca em entrevista ao quadro PPP (Pego, Penso ou Passo) no canal do YouTube de Matheus Mazzafera. Na ocasião, ao ser questionada se ficaria com a estrela do Desimpedidos, a blogueira afirmou que “sim” e concluiu dizendo que o encontro já tinha até acontecido.

Confira a íntegra do Boca a Boca de Bianca Andrade:

© 2020 . | Proibida a reprodução