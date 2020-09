Elétrico ID.4 da VW aparece em vídeo e será revelado em setembro

A Volkswagen divulgou mais informações de seu importante lançamento de veículo elétrico, o ID.4. O SUV é o segundo carro da fabricante desenvolvido 100% para rodar com baterias e deve chegar às concessionárias internacionais no fim deste ano. O plano da companhia é entregar 1,5 milhão de modelos elétricos até 2025.

Composto por cinco espaçosos assentos, o VW ID.4 pretende alcançar um vasto público: “Elétrico para milhões, não para os milionários”, é a frase destacada pelo perfil do Twitter da Volkswagen dos Estados Unidos, seguido da data: 23 de setembro de 2020, quando mais informações devem ser reveladas pela fabricante.

Já pelo interior do veículo, a Volkswagen prepara um visual luxuoso e introduz uma barra de LED que se estende por todo o para-brisa, usada para informar ao motorista o atual estado do veículo e possíveis alertas de combustível, travas e mais. O sistema do veículo será reunido e gerenciado no monitor touch screen centralizado na parte da frente, onde será possível configurar o efeito das luzes, parear com celulares e conferir informações detalhadas do funcionamento do carro.

Electric for the millions not the millionaires #ID4 9.23.2020 pic.twitter.com/zNREHVgHlA — Volkswagen USA (@VW) September 14, 2020

Em um vídeo promocional, a Volkswagen demonstra a eficiência do DC Fast Charging — tecnologia que promete 80% de recarga em menos de uma hora para a maioria dos veículos elétricos. Ademais, segundo testes europeus, a bateria oferecerá autonomia de aproximadamente 500 km por recarga completa, significativamente maior que seu provável competidor direto, o Tesla Model Y.

Apesar de não ser o primeiro MEB (Modular Electric Drive Matrix, ou “Matriz de acionamento elétrico modular” em português), ele será um grande lançamento da marca no setor de veículos elétricos nos Estados Unidos. Em valores, espera-se que o VW ID.4 tenha valores próximos ao SUV de entrada da companhia de Elon Musk, ou seja, algo em torno de US$ 43 mil (R$ 226 mil, de acordo com a cotação no momento da elaboração desta matéria e sem a adição de impostos).

Não é um veículo com grandes diferenciais, com exceção da autonomia; sendo assim, o preço do VW ID.4 terá grande importância para definir o sucesso da Volkswagen no setor de elétricos. Mais informações devem chegar no dia 23 de setembro e há expectativa de que o SUV chegue ao Brasil em algum momento após o lançamento norte-americano.