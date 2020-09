Eliana diz que desligou o telefone na cara de Silvio Santos e revela o motivo

Eliana contou em entrevista para Otaviano Costa, no UOL, que desligou o telefone na cara de Silvio Santos há cerca de 11 anos. A gafe da apresentadora aconteceu quando ainda estava na Record no comando do Tudo É Possivel, antes do seu retorno ao SBT.

A ligação do futuro patrão foi para negociar uma possível volta da loira ao canal paulista, o que de fato ocorreu meses depois. A famosa estava desde 1998 no canal do bispo Edir Macedo e, na época da ligação, era uma das maiores audiências dos domingos.

“Eu recebi uma ligação do Silvio dizendo: ‘Você precisa vir para cá [SBT]. Sua audiência tá melhor que a minha, vamos dividir o domingo’”, pediu o empresário. “Eu pensei que fosse trote, a primeira vez que ele ligou eu desliguei”, confessou.

Eliana pensava que a ligação era do Ceará, do Pânico na TV, na época na RedeTV!. “Naquela época o Ceará do Pânico estava fazendo muito trote. Ligou outra vez e era ele mesmo [o Silvio]. Depois de 11 anos voltei ao SBT para dividir o domingo ao lado desse grande ídolo e comunicador. Foi uma honra muito grande”, comentou.

Única apresentadora aos domingos, a madrinha do Teleton agradeceu o público e a Record pela oportunidade agarrada no início dos anos 2000. “Quem me colocou aos domingos foi o público, através de pesquisa. Fiquei muito feliz de ter tido a Record ao meu lado naquele momento [em 2005] (…) Poder mostrar o meu trabalho, um olhar feminino num programa de auditório foi e está sendo muito especial”, confessou.