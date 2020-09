Eliana rememora gestação de risco em post emocionante

Eliana aproveitou o clima de nostalgia da tag #TBT para relembrar sua última gestação, a da filha Manuela, que está prestes a completar três anos. Na imagem, em que surge linda, de branco e com um barrigão, ela refletiu sobre os desafios do período.

“#TBT de uma gravidez de risco que me transformou como mulher e ser humano. Cada obstáculo um aprendizado. Nesta fase nem poderia imaginar tamanha fofura“, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs enviaram mensagens de carinho à apresentadora. “Eliana, sou muito sua fã. Parabéns pelo exemplo de mulher que é. Deus te abençoe sempre, um beijo“, rogou uma admiradora. “Manu é seu/nosso milagrinho de Deus“, definiu outra. “A grávida mais linda desse mundo“, opinou uma terceira.

A loira, cabe lembrar, teve descolamento de placenta na quinta semana da gestação de sua bebê, fruto do casamento com o diretor de TV Adriano Ricco, o que a levou a ficar de repouso absoluto. Ainda na 11ª semana, Eliana foi submetida a uma cerclagem uterina, para evitar um parto prematuro. A famosa é também mãe de Arthur, de nove anos, do relacionamento com João Marcelo Bôscoli.

Recentemente, a apresentadora do SBT revelou que planeja subir ao altar novamente. “Eu não sei se vou me casar com vestido de noiva, mas vamos casar. É um desejo do casal, mas certamente vamos fazer uma coisa muito simples, só para a família e amigos mais próximos. A gente tem que agradecer“, afirmou a comunicadora em entrevista à revista Caras.

