Eliza faz Carolina perder a guarda de Gabriel; saiba por quê · .

A rixa com Eliza (Marina Ruy Barbosa) poderá custar o grande sonho da vida de Carolina (Juliana Paes) em Totalmente Demais. Ao mover um processo por lesão corporal, injúria e difamação contra a rival, a ruiva indiretamente fará a empresária perder a guarda do pequeno Gabriel (Ícaro Zulu), deixando a ex de Arthur (Fabio Assunção) desolada.

A ex-editora da revista de moda irá até o orfanato para pegar Gabriel para um passeio, mas chegando lá verá seu desejo de ser mãe ameaçado. Ao pedir autorização para sair com o menino, a funcionária dirá que ela não poderá levá-lo.

O garoto implorará para ir, mas não terá jeito. Cláudia (Úrsula Corona) pedirá para ele se despedir de Carol para conversar a sós com ela. “A gente faz nosso passeio outro dia, está bem? Cadê meu beijo?”, pedirá a personagem de Juliana Paes ao se despedir do órfão.

Entrando na sala da assistente social, ela lamentará não conseguir dar uma volta com o menino. “Poxa, que pena! Gabriel ia ficar louco com o quarto que montei pra ele, ia pirar! O que houve?”, questionará a jornalista.

“Eu lamento informar Carolina, mas o juiz não vai conceder a guarda provisória do Gabriel”, informará Cláudia. Decepcionada, a empresária irá querer saber o motivo. “Aconteceu alguma coisa?”, perguntará a irmã de Dorinha (Samantha Schmütz).

A profissional, também triste com a situação, contará o que está acontecendo. “A diretora do orfanato descobriu que você tem um processo judicial e não vai dar o parecer favorável para o processo de adoção”, explicará.

Sonho interrompido

A notícia cairá como uma bomba para Carolina, que tentará reverter o ocorrido. “Eu andei conversando com o advogado e ele me falou que não é um caso muito grave. Esse processo não é grave demais”, dirá.

A ação estará sendo movida por Eliza, após a jornalista dopá-la e divulgar fotos íntimas da ruiva para um site de fofoca durante a viagem ao Uruguai para realizar um ensaio fotográfico para a revista.

A assistente social dirá que a ex-diretora da Totalmente Demais deveria ter avisado sobre o processo. “Diante dessa situação, você não devia ter alimentado as esperanças do Gabriel”, concluirá Cláudia.

“Como é que eu podia imaginar?! Não tô acreditando que isso vai me impedir de adotar o Gabriel. Parece castigo!”, se desesperará Carolina, pedindo para a mulher ajudá-la. “Você sabe que eu amo esse menino!”, implorará ela.

A profissional dirá que quem decide é um juiz e que, diante dessa situação, o orfanato tem como norma não dar um parecer favorável. “Você precisa se afastar do Gabriel e o quanto antes melhor”, pedirá a funcionária, deixando Carolina arrasada.

