Eliza pode arrancar filho dos braços de Carolina na reta final · .

Carolina (Juliana Paes) verá seu desejo de ser mãe ameaçado na reta final de Totalmente Demais. Eliza (Marina Ruy Barbosa) terá a chance de tirar Gabriel (Ícaro Zulu) dos braços da jornalista. Com um processo contra a diretora da revista, a modelo poderá impedir que seu desafeto consiga adotar o garoto na novela das sete da Globo.

A rixa com Eliza poderá custar o maior sonho da vida de Carolina. A jornalista terá o pedido de guarda provisória negado pelo juiz, quando for descoberto que ela está sendo processada pela modelo.

Desesperada, a ex de Arthur (Fabio Assunção) procurará a ruiva e implorará para que ela retire o processo. “Gabriel, nome de anjo. E é o que ele é. Mas, porque eu to sendo processada por você, Eliza, o orfanato não vai me dar um parecer favorável e a adoção vai ser negada”, explicará Carol.

“Essa é a única chance que eu tenho de ser mãe. E agora que eu encontrei o Gabriel, um menino incrível, especial… Não tira meu filho de mim, Eliza. Por favor!”, implorará.

De coração bom, a ruiva ficará comovida e chamará seu advogado para saber o que pode ser feito. “Nós já temos audiência marcada. O máximo que se consegue é aliviar na esfera cível, o processo por danos morais”, dirá ele.

O advogado tentará amenizar os problemas para o lado da personagem de Juliana Paes e dirá que pode apresentar um acordo extrajudicial entre as duas, e Carolina poderá pagar uma indenização para Eliza. “O problema é que não temos mais o que fazer na esfera criminal. A Eliza processou a senhora por lesão corporal, injúria e difamação. São crimes que precisam ser julgados”, falará ele.

Carolina ficará aflita com a possibilidade de ter o filho arrancado de seus braços. Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

