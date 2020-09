Eliza supera passado caipira e pega pesado com Carolina · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) decidirá provar que não é mais a menina caipira e inocente e responderá à altura as armações de Carolina (Juliana Paes) em Totalmente Demais. Quando vier à tona que a jornalista dopou a bebida da rival para forjar uma cena de traição com Rafael (Daniel Rocha), a ruivinha até pensará em deixar o assunto morrer. Mas mudará de ideia e dirá ao pai que vai fazer a diretora da revista de moda pagar pelo que fez na Justiça.

“Pai, lembra quando você disse que eu devia processar a Carolina e o Rafael e eu disse que não, que eu queria esquecer essa história? Mudei de ideia”, dirá a modelo a Germano (Humberto Martins).

O empresário ficará feliz com a decisão da filha e a apoiará. “Gostei de ver! Essa é minha filha! Não tem sangue de barata e não leva desaforo pra casa!”, comemorará. O empresário pedirá que Zé Pedro (Helio de La Peña) represente sua filha, mas o advogado alegará conflito de interesses.

“Puxa, você tá me colocando numa saia justa daquelas. A Carolina é minha cunhada”, responderá o marido de Dorinha (Samantha Schmütz). Eliza, então, contará com outro advogado no processo. “Chega de acharem que eu sou ingênua, indefesa, caipira… Essa é uma outra Eliza”, ela dirá, empoderada.

Nos capítulos seguintes, Rafael e Carolina receberão uma intimação da Justiça. “São várias acusações: lesão corporal dolosa, injúria, difamação, danos morais”, lerá a jornalista, preocupada.

O fotógrafo, no entato, parecerá mais conformado com a consequência da armação. “Pelo visto, a Eliza iniciou o processo, né? Mas está certo, é um direito dela”, comentará ele com Leila (Carla Salle). “Mas você ajudou a provar a verdade”, defenderá a repórter. “Mesmo assim, eu fui cúmplice da Carol e mereço pagar por isso”, ponderará Rafael.

