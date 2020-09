Eliza vira presa fácil de bicho-papão em noite escura; saiba quem · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) voltará a correr perigo em Totalmente Demais. Por não prever o retorno do padrasto abusador, a ruiva se tornará uma presa fácil para Dino (Paulo Rocha). Assim como um bicho-papão, o vilão se esconderá nas noites escuras para observar a protagonista da novela das sete da Globo e planejar sua vingança.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 26, o mau-caráter reaparecerá para infernizar a vida da família. Carlinhos (Kaik Brum) será o primeiro a dar de cara com Dino no folhetim. Revoltado ao perceber a aproximação de Gilda (Leona Cavalli) e Hugo (Orã Figueiredo), o irmão de Dayse (Isabella Koppel) fugirá correndo pelo bairro de Fátima e encontrará o vilão.

Fiel ao pai, o garoto começará a roubar dinheiro do Flor do Lácio para entregar ao criminoso. Além disso, ele defenderá o personagem de Paulo Rocha sempre que ouvir Eliza e a mãe falando sobre ele.

“Você tem que ter paciência com o seu irmão, ele gosta do pai… Fazer o quê?”, pedirá a cozinheira durante uma conversa com a filha. “Eu sei, mãe, eu também nem devia ter falado isso. Mas pra mim, o Dino é um traste”, disparará a modelo.

“A Dayse já aceitou o namoro com o Hugo, eu tenho esperanças que o Carlinhos também acabe amolecendo”, confessará Gilda. Em seguida, as duas mudarão de assunto e vão falar sobre a proposta que a jovem recebeu para trabalhar em Paris.

Dino (Paulo Rocha) usará árvore como esconderijo para observar a ruiva e planejar vingança

Vigilante na escuridão

Após o bate-papo com a mãe, a personagem de Marina Ruy Barbosa irá até a varanda da casa para pensar sobre a oportunidade de morar e trabalhar fora do país durante um ano. “Será? Pelo menos a lua é a mesma daqui”, refletirá a mocinha.

O público, então, verá Dino observando a jovem atrás de uma árvore na rua. “É Eliza. Rica, tá feliz. Mas pode deixar que a tua alegria vai acabar”, prometerá o malvado.

O marido de Gilda passará a espreitar a enteada diariamente por entre os galhos da árvore enquanto pensa na melhor forma de se vingar. Ele também usará o tronco da planta para invadir o quarto da ruiva e atacá-la.

